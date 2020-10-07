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Hayat Steve Jobs, Nietzsche, Tim Cook Tarihe geçen şirketlerin iyi bir hikayesi var
KÜLTÜR SANAT

Steve Jobs, Nietzsche, Tim Cook... ​Tarihe geçen şirketlerin iyi bir hikâyesi var

Steve Jobs, Nietzsche, Tim Cook... Tarihe geçen şirketlerin iyi bir hikâyesi var

“Yöneticinin Genç Bir Yazar Olarak Portresi” isimli kitabı okurla buluştu. Tarihi anekdotlarla global teknoloji ve otomotiv devleri inceleniyor, yöneticiler ve şirketlerin anlatıldığı kitapta iyi bir hikâyesi bulunanların tarihe geçtiği belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman yazar Philipp Schönthaler
Alman yazar Philipp Schönthaler

Dünya devi markaların ve önemli yöneticilerin zirveye çıkış öykülerinden kesitler sunan Alman yazar Philipp Schönthaler, yalnızca hikâye anlatabilenlerin başarılı olduğunu göstermek için onların hikayesini “Yöneticinin Genç Bir Yazar Olarak Portresi” isimli kitabında topladı. VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) yayımladığı kitapta Steve Jobs, Nietzsche, Tim Cook gibi herkesin yakındaki ünlü isimlerin hikayeleri yer alıyor.

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Dünya devleri adeta analiz ediyor

Kitabında Steve Jobs ve Tim Cook gibi başarılı yöneticileri değerlendiren Schönthaler, tarihi olaylar eşliğinde gıda, giyim, teknoloji, otomotiv ve telekomünikasyon devlerini adeta analiz ediyor. CEO’ların zirveye nasıl çıktıklarını keskin bir dille ifade ediyor. Schönthaler kitabında Walter Benjamin, Nietzsche, Alasdair McIntyre, Umberto Eco ve Jean-Paul Sartre gibi finans, edebiyat ve düşünce tarihine damgasını vuran daha onlarca önemli ismin yaşamından ve görüşlerinden ayrıntılar aktarıyor.

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CEO’lar iyi bir konuşmacı olmak zorunda

Günümüzde hikâye anlatıcılığının bilgi üretiminin merkezinde yer aldığını vurgulayan Schönthaler, dev markaların hikâye anlatmak için ekipler kurduğunun bilgisini paylaşıyor. Artık CEO’ların, genel müdürlerin çok iyi birer konuşmacı veya hikâye anlatıcısı olmak zorunda olduğunu belirten Schönthaler, “Artık toplum gönüllüsü olarak çalışmak, büyük maddi bağışlarda bulunmak yetmiyor” diyor. Bundan dolayı ise dev konferans salonlarında büyük kalabalıklar önünde konuşma yapılıyor.

Yöneticinin Genç Bir Yazar Olarak Portresi

150 yıl sonra ilk kez Türkçe yayımlandı
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150 yıl sonra ilk kez Türkçe yayımlandı

Kâr oranları artıyor

Hikâye anlatıcılığına, pazarlama faaliyetlerinden organizasyonlardaki zayıflıkların saklanmasına, kullanılmayan kaynakların harekete geçirilmesinden iş görür hale getirilmesine kadar her alanda etkin bir şekilde başvuruluyor. Bu yöntem global ölçekli dev şirketlerin kâr oranlarından anlaşıldığı kadarıyla işe de yarıyor. Ürününü güçlü ve inandırıcı hikâye ile destekleyen başarıyı katlıyor.

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Edebiyatçılar ve düşünürler ne diyor?

Schönthaler, edebiyatçılar ve düşünürlerin görüşlerini şöyle aktarıyor: “Bulantı adlı romanında Jean-Paul Sartre, ‘Bir insan her zaman için bir hikâye anlatıcısıdır,’ diye başkarakterine kafa yordurur: ‘O, başından geçen her şeyi hikâye biçiminde görür.’ İngiliz yazar A.S. Byatt şöyle der: ‘Anlatmak, insan doğasının nefes almak ve kan dolaşımı gibi bir parçasıdır.’ Ahlak filozofu Alasdair McIntyre, ‘İnsan, özü itibarıyla hikâye anlatan hayvandır,’ varsayımında bulunur. ‘İnsan, doğası itibarıyla hikâye anlatan hayvandır,’ diyen İtalyan göstergebilimci ve çok satan yazar Umberto Eco da adeta kelimesi kelimesine aynı fikirdedir.”

Rus halkının ruhunu yansıtan masallar: İlk kez Türkçe yayımlandı
FOTOĞRAF 5
Title
1826 yılında dünyaya gelen Aleksandr Nikolayeviç Afanasyev, Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1849 ile 1862 arasında Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde yönetici olarak çalıştı. Bir süre sonra Slav mitolojisi ile Rus masallarının kayıt altına alınması üzerine yoğunlaşan Afanasyev, Rusya’nın köylerini ve kasabalarını dolaşarak masallar derlerdi. 1871’de verem nedeniyle vefat eden Afanasyev, ardında paha biçilmez zenginlikte bir kültürel miras bıraktı. Afanasyev, halk masalları ve folklor araştırmaları alanına yaptığı önemli katkı nedeniyle Hans Christian Andersen ve Grimm Kardeşler gibi isimlerle beraber anılıyor.
Title
Rus halkının ruhuna ışık tutan masallardan oluştan “Rus Halk Masalları 1”, Afanasyev’in tüm dünyada edebiyat eleştirmenleri ve folklor araştırmacıları tarafından en görkemli yapıtı kabul edilen Rus Halk Masalları’nda anlattığı 600 masaldan bir kesit olarak okura ulaşıyor. Masallardaki kahramanlar, yer yer sihirle mücadele ederek, sihir kullanarak amacına ulaşıyor bazen de çarların kızlarıyla evlenebilmek için çevresinden sıra dışı yardımlar alıyor.
Title
Masallarda kötülüğü yaşam biçimi haline getirenler de var, kalbi aşırı iyilik dolu kişiler de… Keskin karşıtlıklar masal anlatım yapısının özünü yansıtıyor. Rusya’nın kırsalında her şey bir andan çığırından çıkabiliyor; uçan gemilere biniliyor, büyülü kitaplar kullanılıyor, sihirli bir yüzükle ordular kontrol ediliyor, cadılar veya efsunlu varlıklar, objeler, kurbağa dönüşen güzeller olaylara dâhil oluyor...
Title
Fantastik dünyanın kapıları aralanınca okura eğlenceli bir anlatım sunuluyor. Uçan Gemi masalında tarihin belki de ilk süper kahramanlar takımı bir araya geliyor ve her kahraman yeteneği doğrultusunda çarla mücadeleye destek veriyor. Baba Yaga masalında bir genç kız ormanda büyü sayesinde hayatta kalıyor ve üvey anne dersini alıyor…
Title
VBKY’nin yayımladığı “Rus Masalları 1”, fantastik bir dünyanın kapılarını aralıyor, akıcı ve eğlenceli anlatımıyla bir çırpıda okunabiliyor. Serinin diğer kitaplarının ise yakında okurla buluşturulması planlanıyor.
Rus halkının ruhunu yansıtan masallar: İlk kez Türkçe yayımlandı
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) “Rus Masalları 1” isimli kitabı okurla buluşturuyor. Türkçe'de ilk kez yayımlanan kitapta, yaşamı boyunca Rusya'yı dolaşarak sayısı 600'den fazla masala ulaşan Aleksandr Afanasyev'in derlediği masallar yer alıyor. 10 masalın bulunduğu kitaptaki renkli illüstrasyonlar Irina Adam Erkılıç imzasını taşıyor. Kitabın Türkçe çevirisi Laura Kochkarova'ya ait.


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