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Bu dizeler Birinci Dünya Savaşı'nın cephe hattından: Savaş Şiirleri

Birinci Dünya Savaşı'nın cephe hattından dizeler: Savaş Şiirleri

İngiliz şair ve asker Wilfred Owen'ın yazdığı şiirler, cephede işlem edebi kaydı niteliğinde okurla buluşuyor. Ölümünden sonra ün kazandıran “Savaş Şiirleri”, Owen'ın cephede tanık olduğu olayların ve onun yansıması. "Savaş Şiirleri", savaşların yol açtığı acıları dizelerle anlatıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Wilfred Owen
Wilfred Owen

VakıfBank Kültür Yayınları'nın (VBKY) Türkçe'de ilk kez yayımladığı “Savaş Şiirleri”, İngiliz şair ve asker Wilfred Owen'ın Dünya Savaşı yıllarında cephe hattında kaleme yazılı şiirlerden oluşuyor. Türkçe çevirisi Tamer Gülbek'e ait kitapta savaşın tahribatı, fiziksel ve psikolojik izleri edebi bir dille dizelerinde yer ediniyor.

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Cephede ölen bir şair

Birinci Dünya Savaşı'nın önemli seslerinden Wilfred Owen, 18 Mart 1893'te Oswestry'de dünya geldi. 1910'da Londra Üniversitesi'ne giden Owen, uzun yıllar boyunca İngilizce öğretmenliği yaptı. 1915'te İngiliz sorusuna cevapdu, 1917'de Fransa topraklarındaki görevi sırasında ruhsal sıkıntılar İngiltere'ye döndü.

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Edinburgh'daki savaş hastanesinde tedavi görürken edebi idollerinden şair Siegfried Sassoon ile tanışan Owen'ın şiire bakışı ve üslubu şekillendi. İlerleyen süreçte görevine dönen Owen, 4 Kasım 1918'de ise Ors'daki Sambre-Oise kanalını geçmek için yapılan muharebede hayata gözlerini yumdu.

Ölümünden sonra ün kazandıran “Savaş Şiirleri”, Owen'ın cephede tanık olduğu olayların ve onun yansımasıdır.

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Amacı acıma hissini ifşa etmek

Ölümünün ardından hakkında kaleme sözlü eserler için çevrede çevreler tarafından tanınıp okunan Owen, 20'nci yüzyıl İngiliz şiirinin en saygın isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kitapta Owen için, “Eve gönderdiği mektuplarda da ifade ettiği gibi, bütün gayreti, emir-komutası altında olanlar adına, savaşın yarattığı acıma hissini ifşa etmekti. Onun kasvetli gerçekçiliği, enerjisi ve kızgınlığı, şefkati ve şiirdeki teknik becerisi birçok eserinde görülebilir. 'Perdelerinin inişi olacak her yavaş okuy' ve 'O eski yalan: Dulce et decorum est…' gibi bazı dizeleri ve deyişleri hâlen alıntılanmaya devam ediyor ”sözlerine yer veriliyor.

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Savaş Şiirleri

Annesine son sözleri…

Kitapta Owen'ın ölümünden bir ay önce annesine yazdığı şu satırlar aktarılıyor: “Sinirlerim gayet iyi durumda. Bu çocuklara yardımcı olmak için yeniden buradayım; öncelikli bir subay olarak onlara önderlik ederek, onları dertlerini dile getirecek bir savunma vekili gözüyle onları izleyerek. ” Şairin yazıtı kendi sözlerinden oluşuyor: “Cesurdum ben ve gizem doluydum; Bilgelik de bendeydi, hüner de. ” Bir askerin öldürdüğü kişiyle karşılaşmasını ve geç de olsa artık dostu olan birinin ağzından bu bilgisi öğrenmesini konu edinen “Tuhaf Karşılaşma” şiiri, Owen'ın şiirler arasında en özgün konuya sahiplerin başında geliyor.

Sanat neye yarar?
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Sanat neye yarar?
  • Tuhaf Karşılaşma (Kitaptan)
  • Muharebeden derin ve kasvetli bir tünel
  • Yoluyla kaçmıştım sanki, büyük savaşların
  • Birleştirdiği granitlere uzun zaman önce oyulan.
  • Ancak, uyuyanlar yolumu kesti orada da uyarak,
  • Kıpırdamayacak kadar hızlı düşünen ve ölenler.
  • Sonra, ben aralarında gezinirken, biri ayağa fırladı
  • Ve donuk gözlerindeki acı teşhisle gözlerime baktı,
  • Çaresiz ellerini kutsar gibi kaldırarak.
  • Onun gülüşüyle tanıdım bu kasvetli salonu;
  • Ölü gülüşüyle anladım Cehennemde olduğumu.

Rus halkının ruhunu yansıtan masallar: İlk kez Türkçe yayımlandı
FOTOĞRAF 5
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1826 yılında dünyaya gelen Aleksandr Nikolayeviç Afanasyev, Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1849 ile 1862 arasında Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde yönetici olarak çalıştı. Bir süre sonra Slav mitolojisi ile Rus masallarının kayıt altına alınması üzerine yoğunlaşan Afanasyev, Rusya’nın köylerini ve kasabalarını dolaşarak masallar derlerdi. 1871’de verem nedeniyle vefat eden Afanasyev, ardında paha biçilmez zenginlikte bir kültürel miras bıraktı. Afanasyev, halk masalları ve folklor araştırmaları alanına yaptığı önemli katkı nedeniyle Hans Christian Andersen ve Grimm Kardeşler gibi isimlerle beraber anılıyor.
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Rus halkının ruhuna ışık tutan masallardan oluştan “Rus Halk Masalları 1”, Afanasyev’in tüm dünyada edebiyat eleştirmenleri ve folklor araştırmacıları tarafından en görkemli yapıtı kabul edilen Rus Halk Masalları’nda anlattığı 600 masaldan bir kesit olarak okura ulaşıyor. Masallardaki kahramanlar, yer yer sihirle mücadele ederek, sihir kullanarak amacına ulaşıyor bazen de çarların kızlarıyla evlenebilmek için çevresinden sıra dışı yardımlar alıyor.
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Masallarda kötülüğü yaşam biçimi haline getirenler de var, kalbi aşırı iyilik dolu kişiler de… Keskin karşıtlıklar masal anlatım yapısının özünü yansıtıyor. Rusya’nın kırsalında her şey bir andan çığırından çıkabiliyor; uçan gemilere biniliyor, büyülü kitaplar kullanılıyor, sihirli bir yüzükle ordular kontrol ediliyor, cadılar veya efsunlu varlıklar, objeler, kurbağa dönüşen güzeller olaylara dâhil oluyor...
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Fantastik dünyanın kapıları aralanınca okura eğlenceli bir anlatım sunuluyor. Uçan Gemi masalında tarihin belki de ilk süper kahramanlar takımı bir araya geliyor ve her kahraman yeteneği doğrultusunda çarla mücadeleye destek veriyor. Baba Yaga masalında bir genç kız ormanda büyü sayesinde hayatta kalıyor ve üvey anne dersini alıyor…
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VBKY’nin yayımladığı “Rus Masalları 1”, fantastik bir dünyanın kapılarını aralıyor, akıcı ve eğlenceli anlatımıyla bir çırpıda okunabiliyor. Serinin diğer kitaplarının ise yakında okurla buluşturulması planlanıyor.
Rus halkının ruhunu yansıtan masallar: İlk kez Türkçe yayımlandı
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) “Rus Masalları 1” isimli kitabı okurla buluşturuyor. Türkçe'de ilk kez yayımlanan kitapta, yaşamı boyunca Rusya'yı dolaşarak sayısı 600'den fazla masala ulaşan Aleksandr Afanasyev'in derlediği masallar yer alıyor. 10 masalın bulunduğu kitaptaki renkli illüstrasyonlar Irina Adam Erkılıç imzasını taşıyor. Kitabın Türkçe çevirisi Laura Kochkarova'ya ait.
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