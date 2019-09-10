Hayat Süleyman Turanın ölümünde acı detay
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Süleyman Turan'ın ölümünde acı detay

Süleyman Turan'ın ölümünde acı detay

Yeşilçamın usta oyuncusu Süleyman Turan, Kadıköy'deki yalnız yaşadığı evinde yaşamını yitirdi. Turan'ın iki gün önce hayatını kaybettiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Usta Oyuncu Süleyman Turan.
Usta Oyuncu Süleyman Turan.

Sabah saatlerinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan Turan'ın cenazesi daha sonra savcılık talimatıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

  • Turan'ın Kadıköy'deki evinde kimse bulunmazken, komşusu Sinem Akıneri, "Süleyman abi bizim hayatımızda çok güzel bir yeri olarak kalacak. Benim sınıf arkadaşımdı. Öyle takılırdık birbirimize. Eşim ve benim çok çok iyi arkadaşımdı. Çok neşeli, son derece beyefendi, çocukla çocuk, büyükle büyük olan birisiydi. Herkes tarafından seviliyordu. Yolda yürürken fotoğraf çekilmek için çevirirlerdi. Bizim topraklarda bu işler hüzünlü bitiyor nedense. Dilerim ki gittiği yerde mutlu olur" dedi.

"Bir hastalığı vardı"

"Onu çok çok iyi hatırlayacağız" diyen Akıneri, "Her zamanda çok seveceğiz. En son bir hafta on gün kadar önce görüşmüştük. Bir hastalığı vardı. O hastalığın yaş ile beraber belki bir takım zorluklarını yaşamaya başlamış olabilir. Çok dinç bir adamdı. Ne yaşlı nede hasta psikolojisi hiçbir zaman onda olmadı. Gayet dirayetli bir insandı. Bizimle de çok konuşmak istemezdi bu tarz şeyleri. Her ölüm erken ama bizim için çok daha erken. Çünkü çok sevdiğimiz biri olduğu için. Cenazenin yarın öğlen Şakirin Camii'nden kaldırılacağı söylendi. Cenazenin şu anda Adli Tıp'ta olduğunu söylediler. Sanırım evde yalnız olduğundan, komşuları evden bir ses alamadıkları için polis çağırmış olabilir. Arkadaki evlerin güvenliği de bu bilgiyi verdiler bize" şeklinde konuştu.
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