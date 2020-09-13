Tatlı bir huzur

İstanbul’un en popüler ilçelerinden biri Bakırköy’de gençlerin yolunun muhakkak düştüğü dersaneler sokağının içerisinde gizli bir mekan var: Coffee Nuri. Mekanın klasikleşmiş, birbirinin aynısı olan kafelerden farkı, Nuri Mazıcı’nın kendi elleriyle yaptığı birbirinden lezzetli tatlılar.

Coffee Nuri

VERANDADA BAŞLAYAN GÜZELLİK

Cevizli Mahallesi’nde Morsümbül Sokak’ın sağ tarafından bulunan mekanın verandasından içeriye girer girmez kahve ve tatlı kokularıyla karşılaşıyoruz. Loş ve hafif müzikle huzura doğru adım atıyoruz. Ahşap olan mobilyaları, yemyeşil bahçesinde kentleşmenin ortasında oksijene boğuluyoruz. Yeni normal önlemlerinin unutulmadığını ve birbirinden sıcak çalışanların hoş sohbetinin güzelliğinden bahsetmiyoruz bile.

ZENGİN MENÜ

Oldukça zengin olan içecek menüsünü biraz anlatalım. Pandemiden dolayı masalara yapıştırılan QR kod ile menüye bakabiliyoruz. Üçüncü nesil kahvecilere göre oldukça uygun fiyatlar var. Soğuk kahveler 10 ile 14 lira, Frozenlar 14 lira, son dönemin popüler içeceği Smothiesler de unutulmamış ve 15 lira civarında. Sıcak kahveler 9 ile 14 lira arası. Kupa ve shut seçenekleri de bulunuyor. Ballı sütten Türk kahvesi çeşitlerine kadar zengin içecek menüsü var. En güzel içeriği ise sona sakladık. İşte herkesin müdavimi olduğu tatlı menüsü. Mazıcı’nın kendi mutfağından olan tatlıların her birinin ayrı bir taraftarı var. Kimisi hafif olduğu için kimisi de yoğun çikolata tadını almak için mekana geliyor. Browni, magnolia, cheescake gibi klasik tatlıların yanında Nuri’ye özel Benjamin ve Piraye bulunuyor. Benjamin’i genelde tatlıyı çok sevmeyen hafif lezzetlerden hoşlananlar tercih ediyor. Benjamin’in fiyatı 16 lira. Ama bizim favorimiz tahin ve çikolatanın güzel uyumuyla bambaşka bir lezzete taşıyan Piraye. Bir kavanoz Piraye’nin fiyatı ise 18 lira.

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Coffee Nuri

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