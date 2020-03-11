Hayat Tedbirler artırıldı
GENEL SAĞLIK

Tedbirler artırıldı

Türkiye, sınırlarına dayanan koronavirüsün yurt dışı seyahatlerle bulaşmaması için tedbirlerini artırdı. Milli Eğitim, Sağlık, İçişleri, Adalet, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Bakanlıkları alarm durumuna geçti.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, sınırlarına dayanan koronavirüsün yurt dışı seyahatlerle bulaşmaması için tedbirlerini artırdı. Birçok bakanlık ve dernek, koronavirüs nedeniyle birçok organizasyon, seminer ve toplantılarını askıya aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, tüm öğrenci, öğretmen ve bakanlık personelinden “koronavirüs tehlikesi geçene kadar proje, uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler için zorunlu olmadıkça yurt dışına seyahat etmemeleri” istendi.

KONGRELER ASKIYA ALINIYOR

Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra Sağlık Bakanlığı da Türkiye’de yapılacak uluslararası kongreleri askıya almayı planlıyor. Bu hafta yapılması planlanan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nin 11’inci OHSAD Kurultayı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun kararıyla ileri bir tarihe ertelendi. Ayrıca, cumartesi günü İstanbul’da yapılacak Tıp Bayramı kutlamalarının da iptal edilmesi öngörülüyor.

TOPLANTILAR ERTELENDİ

Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının bazı daire başkanlıkları tarafından düzenlenen eğitim, seminer ve bazı toplantılarının ertelenmesi de gündeme geldi. TBMM’ye bağlı uluslararası komisyonların da elzem olmayan yurt dışı temaslarını askıya aldığı öğrenildi.

ULUSLARARASI FUARLAR İPTAL

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs dolayısıyla Uluslararası Judo Federasyonunun 3 etkinliğini iptal ederken; Dışişleri Bakanlığı ise ‘Antalya Diplomasi Forumu’nun ileri bir tarihte yapılacağını duyurdu. Öte yandan salgın nedeniyle bazı uluslararası fuarlar da iptal oldu. Bunlardan biri de bu ay yapılması planlanan Konya Tarım Fuarı. Her yıl onlarca ülkeden yüzlerce firmanın katıldığı Konya Tarım Fuarı, koronavirüs nedeniyle hazirana ertelendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 'Virüs Türkiye'ye geldi mi?' sorularını yanıtlayan Bakan Koca, koronavirüs salgını ile ilgili olarak, 'Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil' dedi.


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