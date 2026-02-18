Trafikte bu hatayı iki kez yapanlar ceza ödeyecek: Önce 66 bin sonra 198 bin!

Ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni denetim süreci, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor. Bu kapsamda yalnızca trafik kuralları değil, sürücülerin sosyal güvenlik kayıtları da kontrol ediliyor. Şirket adına kayıtlı aracı kullanan kişinin ilgili firmada sigortalı görünmemesi halinde işletmeye yaptırım uygulanıyor.

Denetimlerde ilk ihlalde firmalara 66 bin 60 TL idari para cezası kesilirken, aynı durumun bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ceza 198 bin 180 TL’ye kadar yükseliyor. Uygulama, şirketlerin sürücü kadrolarını ve sigorta bildirimlerini eksiksiz tutmasını zorunlu hale getiriyor.

Yol kontrolleri sırasında polis ekipleri sürücünün SGK kayıtlarını anlık olarak sorguluyor. Sürücünün işletmede sigortalı olduğuna dair kayıt bulunmazsa tutanak tutuluyor ve süreç SGK’ya bildirilerek resmi işlem başlatılıyor. Yeni uygulama, kayıt dışı istihdamla mücadele amacıyla hayata geçirilirken kurumlar arası veri paylaşımı sayesinde ticari araç denetimlerinin kapsamı da genişletilmiş oluyor.







