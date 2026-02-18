Yeni Şafak
Trafikte bu hatayı iki kez yapanlar ceza ödeyecek: Önce 66 bin sonra 198 bin!

18/02/2026, Çarşamba
Polis ekipleri sürücünün SGK kayıtlarını anlık olarak sorguluyor.
2026 yılı trafik denetimlerinde, şirket üzerine kayıtlı bir aracın o işletmede sigortalı kaydı bulunmayan kişiler tarafından kullanılması durumunda işverene ciddi idari para cezaları uygulanıyor. İlk tespitte ceza tutarı 66 bin TL’yi aşarken, aynı ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi halinde ceza miktarı 198 bin TL seviyesine kadar çıkıyor.

Ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni denetim süreci, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor. Bu kapsamda yalnızca trafik kuralları değil, sürücülerin sosyal güvenlik kayıtları da kontrol ediliyor. Şirket adına kayıtlı aracı kullanan kişinin ilgili firmada sigortalı görünmemesi halinde işletmeye yaptırım uygulanıyor.

Denetimlerde ilk ihlalde firmalara 66 bin 60 TL idari para cezası kesilirken, aynı durumun bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ceza 198 bin 180 TL’ye kadar yükseliyor. Uygulama, şirketlerin sürücü kadrolarını ve sigorta bildirimlerini eksiksiz tutmasını zorunlu hale getiriyor.

Yol kontrolleri sırasında polis ekipleri sürücünün SGK kayıtlarını anlık olarak sorguluyor. Sürücünün işletmede sigortalı olduğuna dair kayıt bulunmazsa tutanak tutuluyor ve süreç SGK’ya bildirilerek resmi işlem başlatılıyor. Yeni uygulama, kayıt dışı istihdamla mücadele amacıyla hayata geçirilirken kurumlar arası veri paylaşımı sayesinde ticari araç denetimlerinin kapsamı da genişletilmiş oluyor.



