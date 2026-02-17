Yeni Şafak
Düğün konvoyuna 145 bin lira ceza

14:1117/02/2026, Salı
AA
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düğün konvoyunda çeşitli ihlallerde bulunan 17 aracın sürücüsüne 145 bin 987 lira ceza uygulandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda düğün konvoyunda yer alan bazı sürücülerin araçtan inmesi ve abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık vermesine dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği 17 sürücüye 145 bin 987 lira ceza kesti.

Ayrıca ekipler sürücü belgesini iptal ettiği 1 kişinin aracını da trafikten menetti.



#Adana
#Düğün konvoyu
#sürücü
#trafik cezası
