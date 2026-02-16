Sürücülere hurda araçlarla görsel uyarı: Trafikte yanlış hareketin bedelini gösteriyor

Sürücülerden Yusuf Albayrak da emniyetin farkındalık çalışmasında hasarlı araçları görünce kural ihlalleri konusunda tedirginlik oluştuğunu anlattı. Albayrak, yol kenarına yerleştirilen araçların kural ihlallerinde caydırıcı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu uygulamaları destekliyorum, hepimiz için faydalı ve caydırıcı unsurlar. Araç kullanırken telefonla uğraşmamamız gerektiğini orada görebiliyorum, bir anlık dalgınlık büyük şeylere sebep olabilir. İyi ve kıymetli bir çalışma, emniyetin buradaki mesajı çok net, araç ağır hasar almış bir sebebinin de telefon olduğunu gösteriyor. Polislerimiz de soğuk kar ve kış demeden çalışıyorlar."