TRT ortak yapımı “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” filminin galası AKM’de gerçekleştirildi

Rafadan Tayfa'nın sevilen karakterleri Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları macerayı ele alan TRT ortak yapımı filmin ilk gösterimi 2 bini aşkın sinemaseverin katılımıyla İstanbul AKM’de gerçekleşti. Galaya, çok sayıda davetliyle birlikte “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” sinema filminin ortak yapımcısı TRT’nin Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT Çocuk, çocuk medyasına yön veriyor

Galada konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Çocuk kanalının en sevilen animasyonlarından birinin daha beyaz perdeye aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Aslında TRT Çocuk ilk kurulduğu günden bu yana Türkiye'de animasyon sektörünün lokomotifi olarak hareket ediyor. Kanalımız bir yandan reklamsız bir şekilde çocuklara yönelik içeriklerini vererek yayın hayatına devam ederken, aynı zamanda mobil uygulamaları ve oyunlarıyla, dergi ve kitaplarıyla, müzikalleriyle, web sitesiyle, sinema filmleriyle aslında çocuk medyasına yön vermeye de devam ediyor,” şeklinde konuştu.

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“TRT, emanet zihinlerle ve kalplerle muhatap olduğunun bilincinde”

TRT Çocuk ve TRT Sinema Müdürlüğü’nün iş birliğiyle beyaz perdeye taşınan birçok animasyon filminin hem çocuklar tarafından hem de ebeveynler tarafından büyük bir beğeniyle karşılanarak gişede büyük başarılar elde ettiğini söyleyen Sobacı, “Bu başarının arkasındaki en temel faktörlerden birinin, ebeveynlerin TRT'ye duyduğu güven olduğunu düşünüyorum. Çünkü ebeveynler biliyorlar ki aslında TRT içeriklerini pedagoglarla ve çocuk gelişim uzmanlarıyla üretiyor. Aileler biliyor ki, çocuk söz konusu olduğunda TRT, emanet zihinlerle ve kalplerle muhatap olduğunun bilincinde hareket ediyor. Böylelikle TRT ve TRT Çocuk özelinde aileler arasında çok güçlü bir güven ilişkisi inşa ediyor,” dedi.

“Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa kendi rekorunu egale edecek”

2022 yılında TRT ortak yapımı 7 animasyon filmin vizyona girdiğini hatırlatan TRT Genel Müdürü Sobacı, “Bu animasyon filmler üç buçuk milyon seyirci tarafından izlendi. Buradan aldığımız güçle de 2023 yılının ilk animasyon filmini serinin üçüncü filmi olan Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa filmiyle beyaz perdeye taşımak istedik. Serinin ilk filmi Rafadan Tayfa Dehliz Macerası iki milyon izleyiciye ulaşarak bir gişe rekoru kırmıştı. Serinin ikincisi Rafadan Tayfa Göbeklitepe üç buçuk milyon izleyiciye ulaşarak kendi rekorunu egale edip aynı zamanda tüm zamanların Türkiye'de en fazla izlenen animasyon filmi unvanını elde etmişti. Biz bu başarılardan da beslenerek, serinin üçüncü filmi olan Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa'nın bu başarıları egale edeceğini çok daha ileri bir noktaya götüreceğini düşünüyor ve temenni ediyoruz,” şeklinde konuştu.

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Bakan Varank: Animasyon sektöründe geleceğimiz parlak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, filmin çocuklara uzayı ve geleceğin teknolojisini anlatması açısından önemli olduğunun altını çizerek, “Animasyon sektöründe geleceğimizin parlak olduğuna inanıyoruz. Bunun gibi yapımlarla hem ekonomik anlamda Türkiye’ye katkı sağlayacağız hem de kendimizi ve kültürümüzü dünyaya çok daha güzel şekilde tanıtacağız. Tüm Türkiye’ye buradan Rafadan Tayfa’yı izleyin diyoruz. Çocuklarımız teknolojiyi, uzayı biraz daha içselleştirsinler,” açıklamalarında bulundu.

Bakan Ersoy: Gişede 5 milyon seyirciyi geçerek rekor kıracağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Rafadan Tayfa’nın kültür turizmine olan etkisine değinerek filmin gişe rekoru için de hedef gösterdi. Ersoy, “İnşallah gişede 5 milyonu geçerek bu rekoru kıracağız. Bu filmle rekoru sağlayacağız ve hem film sektörü açısından hem animasyon sektörü açısından hem de ülkemizin tanıtımı açısından Rafadan Tayfa birçok misyonu başarıyla üstlenmiş olacak. Ama çok önemli bir misyonu daha var; Türk kültürünün Türk yapımcılar tarafından Türk kültürüne uygun bir şekilde halkımıza tanıtılması, bütün dünyaya anlatılması açısından da çok çok önemli, herkese örnek olmasını diliyorum,” şeklinde konuştu.

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Türkiye’de ilk defa bir film 81 ilde aynı anda vizyona girecek

"Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" filmiyle birlikte, Türkiye’de ilk defa bir film aynı anda 81 ilde vizyona girecek. Türkiye’de sinema salonu olmayan illerdeki kültür merkezleri sinema salonuna çevrilerek “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa"nın 81 ilde aynı anda izleyiciyle buluşması sağlanacak. Uzun ve titiz bir hazırlık süreci sonunda yaklaşık üç yılda tamamlanan film için yüz kişilik bir ekip çalıştı. İsmail Fidan’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu Ozan Çivit kaleme aldı. Filmin eğlenceli müziklerini ise ilk iki filmde olduğu gibi filmin yönetmeni İsmail Fidan hazırladı.

"Rafadan Tayfa:Galaktik Tayfa" yurt dışında da macerasına devam edecek. 5 Ocak’ta Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsviçre ve Azerbaycan’da vizyona giren film, 13 Ocak’ta Fransa’da gösterime girecek.

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ÖZGÜN Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ne zaman vizyona girecek?

HAYAT 'Galaktik Tayfa' 81 ilde vizyona giriyor