'Galaktik Tayfa' 81 ilde vizyona giriyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TRT ve İSF Studios ortak yapımı olan Galaktik Tayfa, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı katkılarıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğiyle 6 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak. Filmin galası bugün İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak.

AKM'nin 2 bin 40 kişilik Türk Telekom Opera Salonu'ndaki gala, 19.30'da başlayacak. Ön gösterim; kültür, sanat, teknoloji ve siyaset dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılacağı galada, Rafadan Tayfa maskotları da sinemaseverleri karşılayacak.

81 İLDE AYNI ANDA GÖSTERİMDE

Galaktik Tayfa, 6 Ocak'ta 81 ilde aynı gün beyaz perdeye yansıyacak. Aktif sinema salonu bulunmayan Sinop ve Ardahan gibi illerde kültür merkezleri gibi uygun mekanlara özel sistemler kuruldu. Bu sistem sayesinde 81 ildeki çocuklar, aynı gün Galaktik Tayfa heyecanına ortak olacak. Serinin üçüncü filmi olan Galaktik Tayfa, 5 Ocak’ta Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsviçre ve Azerbaycan'da, 13 Ocak'ta da Fransa'da gösterime girecek. Serisinin ilk sinema filmi 'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası' 2 milyonun üzerinde ikinci film 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' de yaklaşık 3,5 milyon seyirciye ulaştı. Galaktik Tayfa da ilk iki film gibi birçok salonda kapalı gişe oynayarak öncüllerinin seyirci rekorunu kırmayı hedefliyor.

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KİTABI DA RAFLARDA

Film ile eş zamanlı olarak 6 Ocak'ta hikayenin anlatıldığı Galaktik Tayfa kitabı da raflardaki yerini alacak. Ozan Çivit'in yazdığı kitap, galaya gelen seyircilere özel olarak ücretsiz hediye edilecek. Kitapta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kaleme aldığı bir bölüm de yer alıyor. Burada çocuklara seslenen Bakan Varank, "Galaktik Tayfa kitabını okuyup filmini izlediğinize göre artık siz de bir Galaktik Tayfa üyesi oldunuz demektir. Hadi ne duruyorsunuz? Uluğ Bey, Ali Kuşçu ve Aziz Sancar gibi daha nice büyüklerimizi çalışmaları ışığında yeni teknolojiler üretme zamanı. Galaktik keşifler siz uzay kaşifleriyle hayat bulacak. Gün galaktik düşünme günü. Teknoloji üretim yolculuğunun genç öncüleri ve akıncıları meydan sizin. Haydi milli teknoloji hamlesiyle başlayan değişim rüzgarına bırakın kendinizi" ifadelerine yer verdi.

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