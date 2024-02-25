Tuhafiye için takriz niyetine

KAMİL YEŞİL





Daha önce Yeni Şafak Kitap Eki’nde yazar Kamil Yeşil oğlu Rıdvan Kadir Yeşil’in Dönünce Öderim adlı ilk kitabı üzerine bir yazı kaleme almıştı. Bu defa ise Yeni Şafak Pazar eki için kızı Betül Yeşil Çelik’in kitabı Tuhafiye üzerine bir yazı yazdı. Kitap Mecaz Çocuk Yayınları arasında okurla buluşmuş.





Bizi okurken, yazarken gördüler hep

Yeşil çocuklarının yazma ve okuma sevgisini şu cümlelerle anlatıyor: “Çocuklarım, oyuncakları kitap, dergi, gazete, kalem-kağıt olan bir evde büyüdüler. Her ikisine de kitap oku demişliğim yoktur. Odanın bir köşesinde açılan esans kokusu her tarafa nasıl yayılırsa öyle oldu/olmuş. Bizi okurken, yazarken gördüler hep. Aslanın vücûdu yediği hayvanların toplamıdır, denir. Onlar da kütüphanemde bulunan kitapların kanını taşıyor.”





Torunumun meraklı sorularına cevap

Kamil Yeşil’in kızı Betül Yeşil Çelik’in ilk kitabıyla ilgili değerlendirmesi şöyle: “Tuhafiye, bir annenin kızı ile diyaloglarından doğmuş bir kitap. Bilirsiniz; 2-8 yaş arası çocuklar çok meraklı olur. Ancak her cevapla tatmin olmazlar. İtirazları da sorular kadar masum, hesapsız ve içtendir. İbn-i A’rabî›nin tespiti ile «Çocuklar ‘Hayret Makamı›dadırlar her daim. Soruları büyükleri de şaşırtır. Okuma yazması olmayan çocukların soru ve tespitleri aklı kamaştırır. Dikkatli şair ve yazar bu soru ve sözlerden imgeler yapar ki Cahit Zarifoğlu›nun şiirlerinde böyle imgeler vardır.

Betül Yeşil de kızının, torunumun soru, itiraz ve hayranlıklarından öyküler devşiriyor. Sohbet havası ile anlatıyor izlenim ve duygula-nımlarını. Küçürek Öykülerle örülü duygu ve düşüncelerin iç içe geçtiği bir edebî tür meydana geliyor böylece. Postmodern dünya zaten türleri birbirine karıştırmış durumda değil mi? Dolayısıyla klasik serim düğüm çözüm öyküleri değil bunlar. Çocuklara ve yetişmekte olanlara uygun kısa, esprili, sürpriz çıkarımlar içeren bir eser. Bu tür eserler önümüzdeki yıllarda daha da çoğalacaktır. “





Tuhafiye hem bir anlatı hem bir resimli kitap

“Severek okuyacağınız ve rahatlıkla tavsiye edeceğiniz bir kitap Tuhafiye. Eserin en önemli özelliğini sona sakladım. Betül Yeşil bir ressam aynı zamanda. Kapak dahil öykücüklerine eşlik eden resimleri kendi çizmiş. Bu türden, iki sanat eserini aynı kitapta birleştiren çok kitap yok. Dolayısıyla Tuhafiye hem bir anlatı hem bir resimli kitap”





Bosna’dan Gazze’ye mesaj var

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki İnsanlığa Karşı Suç ve Soykırım Müzesi, ülkede 1992-1995’teki savaşta katledilen soykırım kurbanlarının anılarını yaşatırken ziyaretçilerine de Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırımla yargılanan İsrail’in saldırıları altındaki Gazze halkına dayanışma mesajı gönderme fırsatı sunuyor.Savaşta ülkenin çeşitli şehirlerinde kurulan toplama kamplarında türlü işkencelere ve soykırıma maruz kalmış sivillere ait kişisel eşyanın yanı sıra işlenen suçları anlatan görselleri de barındıran müze, acı hatıraları bugüne taşıyor. Saraybosna’ya gelen turistlerin ilgi gösterdiği, 2016’da açılan müze, sadece Srebrenitsa’daki soykırımı değil ülkenin diğer şehirlerindeki büyük katliamları ve savaş suçlarını da ziyaretçilerine aktarıyor.Ülkede 1992-1995’te yaşananlara ışık tutan müzede ziyaretçilere Gazze halkına destek mesajları yazma fırsatı veren “mesaj odası” da bulunuyor.



