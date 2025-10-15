Yeni Şafak
Türk-İslam medeniyetine ışık tutan "Kırmızı Çehreliler" sergisi açıldı

16:3715/10/2025, Çarşamba
AA
15 Aralık'a kadar görülebilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Türk-İslam medeniyetine hizmet etmiş önemli isimlerin anlatıldığı "Kırmızı Çehreliler" sergisi başkentte ziyarete açıldı. "Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi" projesi kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde açılan sergi, ismini Hazreti Muhammed'in Türkleri tanımlamak için kullandığı "Kırmızı Çehreliler" ifadesinden alıyor. Sergide, Türklerin İslamiyet öncesi dönemlerinden başlayarak bilim, sanat, mimari, hat, tezhip, minyatür, ahşap ve taş işçiliği gibi alanlarda ortaya koyduğu eserler, belgeler ve görseller yer alıyor.

15 Aralık'a kadar ziyarete açık

Ziyaretçiler, Divanu Lugati't-Türk'ten Orhun Abideleri'ne, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden hat ve minyatür sanatının ustalarına kadar uzanan geniş bir tarihsel yelpazede Türk kültürünün İslam medeniyetine katkılarını inceleyebiliyor. Peygamber Efendimizin hadislerinden Kaşgarlı Mahmud'un satırlarına, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, İbni Sina ve Biruni gibi bilginlerin çalışmalarından Mimar Sinan, Şeyh Hamdullah, Levni ve Matrakçı Nasuh gibi sanat ustalarının eserlerine kadar uzanan içerik, sergiyi hem bilimsel hem de sanatsal bütünlük içinde sunuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlığı ve kültüre kazandırdığı değerlerle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kültürel mirasın korunması, uluslararası alanda bilimin geliştirilmesi ve Türk-İslam sanatlarının tanıtılmasına yönelik çalışmaları da sergide yer buluyor. Sergi, Türklerin tarih boyunca İslam kültür ve medeniyetine kazandırdığı değerleri hatırlatmayı ve bu mirası genç kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürü Ali Haydar Atalar, sergide Türklerin geçmişten bugüne taşıdığı kültürel hafızanın bütüncül biçimde yansıtıldığını belirtti. "Kırmızı Çehreliler" sergisi, 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.



