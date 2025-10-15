Yeni Şafak
"2. Akdeniz Bienali" Adana'da başladı

16:3215/10/2025, Çarşamba
AA
30 Kasım'a kadar sürecek.
Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından Adana, Mersin ve Hatay'da organize edilen "2. Akdeniz Bienali"nin açılışı Seyhan Belediyesi Eski İstasyon'da yapıldı.

Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından Adana, Mersin ve Hatay'da organize edilen "2. Akdeniz Bienali"nin açılışı yapıldı. Vakıf Başkanı Ekrem Kahraman, Seyhan Belediyesi Eski İstasyon'da düzenlenen açılış töreninde, sanatla ilgili ideallerin bölgeye gelmesi için çalıştıklarını söyledi. Kültür girişimiyle yaklaşık 2 bin üyeye ulaştıklarını belirten Kahraman, "Esas olarak gönüllük ve imece kavramı üzerinden bir projeyi hala sürdürüyoruz. Hedefimiz, uluslararası çağdaş sanatlar müzesi kurmak" dedi. Kahraman, bienalin yerli ve yabancı sanatçıları buluşturduğunu ifade ederek, "Yabancıların da olduğu yaklaşık 80 sanatçının ağırlandığı bir bienal... Bunun bile ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer illerdeki sergilerimizi de ziyaret eder sahip çıkarsanız memnun olurum" diye konuştu.

30 Kasım'a kadar görülebilir

Bienal Direktörü Prof. Dr. Tansel Türkdoğan da İstanbul'un dışındaki yerlerde de önemli sanat aktiviteleri olduğunu vurgulayarak, "O yüzden öncüleri sadece İstanbul'da karşımıza gelen bienal gibi bir şeyi bölgeye taşımak bizim için çok değerli. Şüphesiz böylesi pratiği deneyimlemiş insanların bunu, bu bölgeye de aktarması bizim için çok önemli" dedi. Vakfın Adana Temsilcisi Mehmet Gazioğlu da bienalin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.Konuşmaların ardından ziyaretçiler, istasyon binası ve bahçesindeki vagonlarda sergilenen eserleri inceledi. "2. Akdeniz Bienali", 30 Kasım'a kadar Adana'nın yanı sıra Mersin ve Hatay'da sanatseverlerle buluşacak. Etkinlikte, farklı disiplinlerden sanat üretimleri yer alacak, söyleşi ve paneller düzenlenecek.



