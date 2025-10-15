"2. Akdeniz Bienali" Adana'da başladı

Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından Adana, Mersin ve Hatay'da organize edilen "2. Akdeniz Bienali"nin açılışı yapıldı. Vakıf Başkanı Ekrem Kahraman, Seyhan Belediyesi Eski İstasyon'da düzenlenen açılış töreninde, sanatla ilgili ideallerin bölgeye gelmesi için çalıştıklarını söyledi. Kültür girişimiyle yaklaşık 2 bin üyeye ulaştıklarını belirten Kahraman, "Esas olarak gönüllük ve imece kavramı üzerinden bir projeyi hala sürdürüyoruz. Hedefimiz, uluslararası çağdaş sanatlar müzesi kurmak" dedi. Kahraman, bienalin yerli ve yabancı sanatçıları buluşturduğunu ifade ederek, "Yabancıların da olduğu yaklaşık 80 sanatçının ağırlandığı bir bienal... Bunun bile ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer illerdeki sergilerimizi de ziyaret eder sahip çıkarsanız memnun olurum" diye konuştu.