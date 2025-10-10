Anadolu Kısaları Forum 24 Ekim'de başlayacak

Kısa film alanında yaratıcı üretimleri desteklemeyi ve sektörel etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan Anadolu Kısaları Forum’un öne çıkan bölümlerinden biri, uluslararası deneyime sahip iki önemli ismi ağırlayacak: Stratejik İletişim ve Pitching Danışmanı Bonnie Williams ile yönetmen ve senarist Belkıs Bayrak. 25 Ekim’de düzenlenecek “Mastering the Art of Networking” başlıklı oturumda Bonnie Williams, sinema dünyasında etkili iletişim kurmanın ve projeleri doğru biçimde sunmanın yollarını ele alacak. Katılımcılara, fikirlerini profesyonel ortamlarda nasıl aktarabileceklerine dair uygulamalı ipuçları sunacak olan Williams, programın devamında gerçekleştirilecek bire bir görüşmelerde de her katılımcının sunum becerilerini geliştirmesine destek verecek.

Avrupa başta olmak üzere birçok film laboratuvarı ve forumda aktif olarak görev alan Williams; Creative Europe Media, Midpoint Institute, TorinoFilmLab ve Taiwan Creative Content Agency gibi önemli uluslararası platformlarda danışmanlık yapmış, yüzlerce film projesinin gelişim sürecinde stratejik katkılar sağlamıştır. Forumun bir diğer önemli konuğu ise yönetmen ve senarist Belkıs Bayrak olacak. “Senaryo Doktorluğu Oturumu” kapsamında katılımcılarla bire bir görüşmeler gerçekleştirecek olan Bayrak, önceden incelediği projelerin hikâye yapılarını güçlendirmelerine katkı sağlayacak. Yönetmen ve senarist olarak ürettiği karakter odaklı, güçlü hikâyeleriyle tanınan Bayrak; filmleriyle dünya çapında festivallerde yer almış, aynı zamanda genç yönetmenlere yaratıcı süreçte rehberlik etmeyi sürdürmüştür. Yönetmenin ilk uzun metraj filmi “Gülizar”, hem ulusal hem uluslararası başarılarıyla dikkat çekmektedir. Bu iki özel oturum, genç sinemacıların hem projelerini geliştirmelerine hem de profesyonel alanda kendilerini etkili biçimde ifade etmeyi öğrenmelerine olanak tanıyacak. Anadolu Kısaları Forum, 24–28 Ekim arasında Atlas Pasajı Etkinlik Alanlarında gerçekleştirilecek.