Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül, Kayahan'ın "Yemin Ettim" şarkısını yeniden yorumladı

Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül, Kayahan'ın "Yemin Ettim" şarkısını yeniden yorumladı

15:2710/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Şarkı dinleyicilerle buluştu.
Şarkı dinleyicilerle buluştu.

Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan şarkının düzenlemesine aranjör Cüneyt Yamaner imza attı. Şarkının klibinin yönetmenliğini ise Bahadır Tatlıöz üstlendi.

Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Kayahan'ın 1991'de yayınlanan ve hafızalara kazınan eseri "Yemin Ettim"i yeniden yorumladı. Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan şarkının düzenlemesine aranjör Cüneyt Yamaner imza attı. Şarkının klibinin yönetmenliğini ise Bahadır Tatlıöz üstlendi. "Synthwave disco" tınılarıyla modern bir form kazanan şarkı, bugünden itibaren tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.

Şarkıyı bugüne taşıdık

Bahadır Tatlıöz, Kayahan'ın bir şarkısını yorumlamayı yıllardır düşündüğünü ifade ederek, "Özellikle efsane şarkı 'Yemin Ettim' bu hayale çok uygundu. Akabinde bu değişik yoruma iki ayrı ruhun katkısının daha büyük bir duygu katacağını hayal ettim. Sevgili Çağan Şengül de bu fikir için yeni jenerasyondan en uygun isimdi kanımca" dedi. Bir hayali gerçekleştirmenin heyecanını yaşadığını belirten Tatlıöz, şarkının çok sevilmesini diledi. Çağan Şengül ise Kayahan'ın unutulmaz eserini Tatlıöz ile yeniden yorumlamanın kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu söyleyerek, "Şarkının duygusunu koruyup bugüne taşımaya çalıştık. Ortaya içimize sinen, kalpten bir iş çıktı. Umarım dinleyicilerimiz de aynı hissi yaşar, artık onlara emanet" ifadelerini kullandı.



#Bahadır Tatlıöz
#Çağan Şengül
#Kayahan Yemin Ettim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?