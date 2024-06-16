Türk Kızılay yurt içinde ve 19 ülkede kurban kesimine başladı: 400 bin kavurma konservesi Gazze'ye ulaşacak

Kurban ibadetini Türk Kızılay aracılığıyla yerine getiren vekalet sahiplerine kesimi yapılan kurbanlarla ilgili anlık bilgi verilirken, kesim aşamaları da videoyla kayıt altına alınıyor. Bayramın ilk üç günü gerçekleştirilen kesimlere din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler de eşlik edecek.