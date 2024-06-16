Türk Kızılay yurt içinde ve 19 ülkede kurban kesimine başladı: 400 bin kavurma konservesi Gazze'ye ulaşacak

Gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında 128 bin kurban hissesine ulaşan Türk Kızılay, yurt içinde ve 19 ülkede kurban kesimlerine başladı.
Kızılay, bayram namazının ardından Türkiye'nin yanı sıra Asya, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 19 ülkede kurban kesimlerini başlattı.
Kurban ibadetini Türk Kızılay aracılığıyla yerine getiren vekalet sahiplerine kesimi yapılan kurbanlarla ilgili anlık bilgi verilirken, kesim aşamaları da videoyla kayıt altına alınıyor. Bayramın ilk üç günü gerçekleştirilen kesimlere din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler de eşlik edecek.
Kurbanların 3,8 milyon kişiye ulaşması hedefleniyor
Vekaletle kestiği kurbanlarla yaklaşık 3,8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Kızılay, yurt içindeki kesimlerden elde edilen kurban paylarını kavurma konserveleri haline getirerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
Yurt dışında kesilen kurbanların etleri soğuk zincir korunarak anında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.