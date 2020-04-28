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Koronavirüs Türk Kızılay sağlık çalışanlarına iftar verdi
TÜRKİYE

Türk Kızılay sağlık çalışanlarına iftar verdi

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, yeni tip koronavirüsle mücadele etmeleri nedeniyle İstanbul'da öğrenci yurdunda kalan sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı.

Haber Merkezi AA
Yurtlarda misafir edilen sağlık çalışanları birlikte iftar yaptı.
Yurtlarda misafir edilen sağlık çalışanları birlikte iftar yaptı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, evlerine gidemeyerek Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdunda kalan sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Yurt yemekhanesinde verilen iftarda konuşan Kınık, hastanelerde koronovirüs servislerinde çalışan ve ailelerini muhafaza etmek için evlerine gidemeyenler ile Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş, yeni atanmış hekim ve hemşirelerin yurtlarda misafir edildiğini söyledi.

Dr. Kerem Kınık.
  • Kınık, Kızılay olarak sağlık personelinin gıda ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve kendilerine iftar verdiklerini belirtti.

Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda 660 sağlık çalışanının kaldığını aktaran Kınık, "Ama 3 bin 500 sağlık çalışanımız İstanbul'da farklı yurtlarda konaklanıyor. Ülke genelinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 200 farklı noktasında yaklaşık 22 bin civarında karantina altında vatandaşımız var.'' dedi.

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