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Türk Kızılay Kahramanmaraş'ta 10 bin kişiye bayram yardımı ulaştıracak

Türk Kızılay, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 10 bin kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor. Kızılay, bağış yoluyla alınan kurban vekaletlerinin bir kısmını taze et olarak, bir kısmını da yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Ayrıca yetim ve öksüz çocuklara bayramlık kıyafet dağıtılacak.

16:40 - 12/06/2024 Çarşamba
AA
Türk kızılay deprem bölgesi için harekete geçti
Türk kızılay deprem bölgesi için harekete geçti
Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik, AA muhabirine, bayramda her yıl olduğu gibi bu yıl da özverili bir çalışma yürüterek faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.
Kentte yaklaşık 2 bin gönüllü ile çalışma yürüttüklerini anlatan Çelik, şunları kaydetti:
  • "Çocuklarımız önceliğimizdir. Çocuklarımıza bayramlık kıyafetlerle bu sene de ulaşacağız. Türk Kızılay olarak Kurban Bayramı'nda toplumsal hizmetler merkezimizdeki personellerimiz ve gönüllülerimiz aracılığıyla konteyner kentlerde büyüklerimiz ziyaret edilecek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda ve hijyen dağıtımlarına devam edilecek. Depremin ilk gününden bu yana sürdürmüş olduğumuz aşevi faaliyetlerine Kurban Bayramı'nda da yine ihtiyaç sahibi ailelerimize 1500 kişilik yemek dağıtımıyla devam edeceğiz. Bağış yoluyla almış olduğumuz kurban vekaletlerini bayramda bir kısmını taze et olarak, bir kısmını ise yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere planlamalarımızı yapmaktayız."
Çelik, yetim ve öksüz çocuklara bayramlık kıyafet dağıtacaklarını ifade etti.


#Kahramanmaraş
#kurban bayramı
#Mustafa Edip Çelik
#Türk Kızılay
#Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı
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