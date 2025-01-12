Türk Maarif Ansiklopedisi yeni nesile öz güven katacak

Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye Bilimler Akademisi tarafından yoğun ve titiz bir çabayla Cumhuriyet’in 100. yılına armağan olarak hazırlanan “Türk Maarif Ansiklopedisi” toplam 6 cilt ve 3 bin 120 sayfa olarak tamamlanarak yayımlandı. Yaklaşık 700 yazarın telif ettiği 1300 maddeden oluşan Ansiklopedi, Türklerin tarih boyunca eğitim alanında ortaya koydukları birikimi bilimsel metotlarla inceleyerek günümüz dünyasının eğitim anlayışına katkıda bulunmayı hedefliyor. Türkiye’nin eğitimde dünyaya açılan penceresi olan Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye’nin akademik birikiminin referans kaynağı olan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından kadim eğitim geleneğimize kaynaklık teşkil etmesi bakımından önemli bir boşluğun doldurulması maksadıyla uzman yazar ve akademisyenlerin telif ettiği maddelerden müteşekkil “Türk Maarif Ansiklopedisi” alanındaki ilk ve en kapsamlı yayın olma özelliğini taşıyor. Bilim Kurulu Başkanlığı’nı Prof. Dr. Azmi Özcan, İcra Kurulu Başkanlığı’nı ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili yaptığı Türk Maarif Ansiklopedi’nin Bilim ve Danışma Kurullarında pek çok önemli isim yer alıyor.

Ansiklopedinin en değerli yanı güvenilir olması

Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, 4 yıldır üzerinde çalıştıkları eserin artık somut olarak var olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek vakfın küresel bir eğitim kuruluşu olduğunu anımsatıyor. Bilgili, “Bu coğrafyanın, bu medeniyetin çok büyük bir eğitim birikimi var. Bu eğitim birikimini derli toplu şekilde, ansiklopedi olarak ortaya koymak istedik” diyor ve eğitim alanında içerik üretmenin önemini vurgulayarak “Ansiklopedik bilginin en değerli yanı güvenilir olmasıdır. Güvenilir olmasının altında o bilginin subjektif olması yatar, kaynakları yatar. Birçok istasyondan geçerek çok daha sağlam bilgi haline gelmesi yatar. Bunun için de güvenilirlik derecesi son derece yüksektir. Biz eğitim birikimimizi kişiler, eserler, kavramlar ve şehirler üzerinden ele alarak ortaya koyduk. Türkiye Maarif Vakfının, Türkiye Bilimler Akademisi’yle birlikte son derece stratejik bir iş başardığını tevazu yapmadan söylüyoruz” açıklamasını yapıyor. Ortaklaşa iş yapmanın kolay olmadığını ancak zor bir işin sonunu görmenin büyük mutluluk verdiğini belirten TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, eseri bundan sonra da teknolojik gelişmeler eşliğinde herkesin istifadesine sunacaklarını kaydediyor. Şeker, “Uzun bir yolculuktu. Ortaya konan eserin kalıcı olması ve bunun bereketlenmesi, hepimizin öbür dünyadaki defterine de katkı sunacak bir eser olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” ifadesini kullanıyor.

Türklere ait kavramlar ortaya konuldu

Eserde maddeler üç temel ilim dalı olarak, eğitim bilimleri, eğitim tarihi, kültür ve medeniyet alanlarında ele alındı ve 5 ayrı kategoride toplandı. Kavramlar, eserler, kurumlar, kişiler, şehir, olay ve dönemler ansiklopedinin ana çerçevesi oldu. Kavramlar kategorisinde dünya eğitim tarihinde derin etkisi olan Türklere ait kavramlar ortaya konuldu. Türk eğitim dünyasının, kendi geçmişinde yeni nesillere öz güven verecek çok sayıda özgün kavram üretebildiği gösterildi. Eserler kategorisinde kültür ve medeniyeti oluşturan eğitim içerikli temel kaynaklara yer verilirken, kurumlar kategorisinde Türk kültür ve eğitim dünyasının tarihin bilinen en eski dönemlerinden 21. yüzyıla kadar meydana getirdiği kurumlar yer aldı. Kişiler kategorisinde ise eğitim tarihinin önde gelen şahsiyetleri tanıtıldı ve kendi kültürel çevresinin yanında insanlık tarihine hayatı ve eserleriyle örnek olmuş isimler seçildi. Şehir, olay ve dönemler kategorisinde ise Türk eğitim ve kültür tarihinin önemli şehirlerinin yanında, eğitimle ilgili önemli gelişmeler ve iz bırakan dönemler ele alındı. Türk Maarif Ansiklopedisi www.turkmaarifansiklopedisi.org.tr adresinde yayına açılırken, gelecek dönemde dijital versiyonda maddeler güncellenmeye devam edecek.







