Film ön yargıları kırıyor

Tarihin hep uzaklarda bir yerlerde yazıldığını düşünüyoruz. Bizden, kendimizden uzakta bir yerde bir tarih yazılıyordur ve biz de o tarihi ya duyuyor ya okuyor ya da izliyoruzdur. Dahil olabileceğimiz hiç aklımıza gelmez. Ya da içinde olduğumuz. Bir tarihin içerisinde olmayı hep uzak zamanlara, yerlere bırakırız. Ama aslında öyle değilse? Tarih yanı başımızda ise o zaman ne olur? Bunu fark ettiğimiz an bir şaşkınlık bizi yakalar. Yaşamanın sorumluluğu bir kez daha gün yüzüne çıkar. O sorumluluk ile ne yaptığımız da bir soru olarak kendini gösterir. Felsefi bir girişi biraz daha somutlaştıralım. İslam Ansiklopedisi’nin yazılış sürecini anlatan kurmaca belgesel “Hep 33 Yaşında” filminin düşündürdükleridir aslında okuduğunuz satırlar. Evimizde her daim yeri vardı İslam Ansiklopedisi’nin. Ortaokul, lise, üniversite dönemlerinde ödevlerde kaynakçam da olmuştur. Ama o ansiklopedilerinin arkasında bir hikaye olacağı “Hep 33 Yaşında” filmini izleyinceye kadar aklıma gelmemişti, üzüne düşünmemiştim. Bende de bir önyargı vardı demek ki. Bilmediğim, fark etmediğim…

Mirâciyye: Saklı Miras, Mâşuk’un Nefesi, Dilsiz filmleriyle kendine has bir film dili kuran Murat Pay “Hep 33 Yaşında” filminde de bu dili bir üst seviyeye çıkarıyor. Niyaz Fidan ve Ekmel karakterleri üzerinden 1983 yılından itibaren İslam Ansiklopedisi’nin yazılma sürecinde yaşananları hem dinliyoruz hem izliyoruz. Altunizade’de bulunan TDV İslami Araştırmalar Merkezi (İSAM) de filmin başrollerinden biri. İslam Ansiklopedisi’nin 33 yıllık yazılış süreci o kütüphanenin en alt katında meydanda başlayarak bütün katlarla anlatılıyor. Ansiklopedinin tamamlanmayacağına dair bir düşünce herkeste az biraz var. Ama Niyaz Fidan, Ekmel, Türbedar, Molla Kasım ve niceleri her şeye rağmen devam ediyorlar. Kurmaca tarafında hikaye bir yandan ilerlerken ansiklopedinin 33 yıllık serüveninde farklı görevlerde yer almış Prof. Dr. Hayreddin Karaman, Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç, Prof. Dr. İsmail E. Erünsal ve birçok hocanın sözlü tarih görüşmeleriyle de hikayenin gerçek olan tarafı ortaya koyuluyor. Ansiklopedinin yazım sürecinin bir sonucu olan İSAM da filmin başrollerinden. Bu seçimi Murat Pay; “İSAM’ı başrole çektik. Çünkü orası ansiklopedinin sonucu. Aynı zamanda da ansiklopedinin bütün emeğinin yoğunlaştığı, görüldüğü, şahit olduğu da yer. Filmde mekana dair eşyalar kullanımında yer alan her şeyin o zamanın izlerini taşımasını istedim. Ansiklopedi yazım sürecinde emektar olmuş eşyaları filme dahil etmek istedim. O duygunun filmin dahil olabileceği, hissedebileceği şekilde ansiklopedinin geçmişini de filme dahil etmeye çalıştım” sözleriyle anlatıyor. Yolu İSAM’dan geçenler filmi izlerken bir de bu yandan etkileniyor.