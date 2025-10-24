Yeni Şafak
Türkiye'de kaçak villa yapan Şahan Gökbakar çocuklarını Londra'da okutacak

09:5724/10/2025, Cuma
Şahan Gökbakar, Türkiye'yi terk eden ünlüler kervanına katılarak Londra'ya yerleşti.

Gökbakar, eşi Selin Gökbakar ve çocukları Deniz Efe ve Ela ile birlikte ailece İngiltere'ye taşındı.


Gökbakar ailesi başkent Londraya yerleşirken okul kayıtları da tamamlandı. Gökbakar, çocuklarını Londra'daki bir okula kaydettirdi. SnobMagazin'in haberine göre, radikal bir karar alarak tamamen İngiltere'ye yerleşen ve bu süreçte ailesinin yanında olmak isteyen ünlü komedyen, Türkiye'ye yalnızca projelerini sürdürmek için belirli aralıklarla uğrayacak.


MARMARİS'TEKİ KAÇAK VİLLASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Gökbakar çıkışlarının yanında Marmaris'teki kaçak yazlık villası ile de sık sık gündeme geliyordu. Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'nda satın aldığı arazide imara aykırı ek binalar yaptığı ortaya çıkan Gökbakar, villasına özel yaptırdığı iskele ve iskeleye astığı "Özel mülktür girilmez" tabelası ile tapki çekmişti.



