Ozan Güven’e eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası onandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kararın herhangi bir hukuka aykırılığının bulunmadığını belirtti. Oyuncu, cezasının denetimli serbestlik dışında kalan 45 gününü açık cezaevinde geçirecek.
Güven, ‘Hakaret’ ve ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ise beraat etti. Ozan Güven hakkında verilen hapis cezası kararını ertelemeyen mahkeme, Deniz Bulutsuz’un ise ‘Basit yaralama’ suçundan beraatine karar vermişti. Tarafların karara itiraz etmesi üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’ne gönderilmişti.
Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, yargılamayı yapan İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını belirtti. İspat bakımında değerlendirmenin yerinde olduğunu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiğini ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğunu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığını ifade ederek yapılan itirazları oy birliği ile kesin olarak reddetti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin yapılan itirazları reddetmesi ile İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesince kurulan hüküm kesinleşerek onanmış oldu. Bu durumda oyuncu Ozan Güven’in denetimli serbestlik süresinin dışında kalan cezasının infazının 45 gününü açık cezaevinde geçirecek. Güven, karar sonrası hiçbir açıklama yapmadı.