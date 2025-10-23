Herkes patates kızartması yerken aort damarı yırtıldı sanıyordu: Gurur Aydoğan annesi Oya Aydoğan’ın ölüm nedenini ilk kez anlattı

Gurur Aydoğan, 2016 yılında hayatını kaybeden annesi Oya Aydoğan’ın gerçek ölüm nedenini ilk kez anlattı.
Aydoğan, 2016 yılında hayata veda eden annesinin aort damarındaki genişleme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.
Ünlü oyuncu, “Yüksek tansiyonu olan herkesin aort damarında genişleme olabiliyor. Bu durum belli bir seviyeyi geçince patlama riski oluşuyor. Doktorlar fark ettiğinde stent takarak önlem alıyorlar. Annem kontrole gitmediği için damarının genişlediğini bilmiyordu. Bu her an olabilirdi. 'Patates yedi patladı' gibi bir durum yok. Bir hafta, bir ay veya bir yıl sonra da olabilirdi. Annem ciddiye almamıştır diye düşünüyorum, çünkü doktora gitmeyi hiç sevmezdi,” dedi.