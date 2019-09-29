Türlü türlü hamur aşı

Biz kentleşmeden evvel, kış hazırlıklarının en önemlilerinden biri de hamur işleriydi. Şimdi, yeniden yerel ve organik beslenme şekline geri dönerken evimizde mantımızı, eriştemizi de kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Türkler, Orta Asya bozkırlarından bu yana hamur işlerini yapmaktaydılar. Anadolu’nun verimli ovalarından kaliteli buğday unu elde ettiklerinden beri de bu hamur işlerini çeşitlendirdiler. Hatta Kayseri’nin mantı ile anılması gibi, şehirlerle özdeşleşen hamur işleri oldu.
İYİ KURUTMAK PÜF NOKTASI
Erişte, mantı gibi kış için depolamak üzere çok miktarda yapılan hamur işlerinde sır, hamurun kendisidir. Çoğu zaman un, su, tuz üçlüsüyle hazırlanan bu kışlık hamur işlerini sertçe bir hamurla yaparız. Yumurta, süt gibi protein içeren besinler kullanmadan hazırlamalıyız ve oldukça iyi kurutmalıyız ki uzun süre dayanabilsin.
Orta Anadolu’da, bir çok çorba çeşidini bu sert un, tuz, su hamurundan yaparlar. Bilinen en eski hamur çorbası ise hamuru elle ovularak şekillendirilen tutmaç. Daha sonra, zaman geçtikçe şekil verme sanatı da gelişmiş. Günümüzde Anadolu’nun hanımları ince şeritler halinde tel şehriye gibi, küçük kareler ya da üçgen biçimler verip kurutarak çorbalıklar hazırlarlar. Kibrit çöpü kalınlığında kesip erişte yapar, kuruturlar. Mantıları ise büktükten sonra kurutarak ya da sıkı sıkı dizdikleri tepsilerde az yağ ile ocakta kızartarak saklamaya hazır hale getirirler.
Bugün, hamur çorbalarından bir kaç tarif paylaşalım istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.
- MERCIMEKLI HAMUR AŞI
- MALZEMELER
- Bir çay bardağı kare kesilip
- kurutulmuş hamur
- Bir çay bardağı yeşil
- mercimek
- Bir çay bardağı yoğurt
- Bir tatlı kaşığı nane
- Bir yemek kaşığı tereyağı
- 2 diş sarımsak
- Bir fiske tuz
- 5 su bardağı su
- YAPILIŞI
- Yeşil mercimeği iki su bardağı su ile kısık ateşte kaynatalım. Kalan soğuk suyu üzerine azar azar ekleyerek pembe renk elde edelim. 10 dakika sonra hamuru ekleyip pişirelim. Ayrı bir yerde sarımsaklı yoğurt hazırlayalım. Tereyağını eritip naneyi ekleyelim. Çorbamızı sarımsaklı yoğurtla karıştıralım. Üzerine nane ekleyip servise alalım. Afiyet olsun.
- SÜTLÜ HAMUR ÇORBASI
- MALZEMELER
- Bir çay bardağı şerit kesme hamur
- 2 su bardağı su
- 2 su bardağı süt
- Bir fiske tuz
- Bir fiske nane
- YAPILIŞI
- Suyu tuz ile birlikte ocağa koyalım. Kaynayınca yavaşça hamuru ilave edip karıştıralım. 5 dakika sonra sütü ilave edelim, pişirelim. Üzerine nane serpelim. Afiyet olsun.
- MANTI ÇORBASI
- MALZEMELER
- Bir kase mantı
- Bir kuru soğan
- Bir yemek kaşığı salça
- Bir fincan zeytinyağı
- İki diş sarımsak
- Yarım kase nohut
- Bir fiske tuz
- Bir fiske karabiber
- Bir fiske sumak
- Bir fiske nane
- 4 su bardağı su
- YAPILIŞI
- Nohutu bir gece önceden ıslatalım. Haşlayıp süzelim. Soğanı rendeleyelim, sarımsakları ezelim. Az yağ ile soğan, sarımsak ve salçayı kavuralım. Nohutu ilave edip suyu ekleyelim,bir taşım kaynatalım. Mantıyı ekleyip pişirelim. Üzerine sumak, karabiber ve nane ekip servise alalım. Afiyet olsun.