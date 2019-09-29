Türlü türlü hamur aşı

Biz kentleşmeden evvel, kış hazırlıklarının en önemlilerinden biri de hamur işleriydi. Şimdi, yeniden yerel ve organik beslenme şekline geri dönerken evimizde mantımızı, eriştemizi de kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Türkler, Orta Asya bozkırlarından bu yana hamur işlerini yapmaktaydılar. Anadolu’nun verimli ovalarından kaliteli buğday unu elde ettiklerinden beri de bu hamur işlerini çeşitlendirdiler. Hatta Kayseri’nin mantı ile anılması gibi, şehirlerle özdeşleşen hamur işleri oldu.

El yapımı erişte sofralarda yer buluyor.

İYİ KURUTMAK PÜF NOKTASI

Erişte, mantı gibi kış için depolamak üzere çok miktarda yapılan hamur işlerinde sır, hamurun kendisidir. Çoğu zaman un, su, tuz üçlüsüyle hazırlanan bu kışlık hamur işlerini sertçe bir hamurla yaparız. Yumurta, süt gibi protein içeren besinler kullanmadan hazırlamalıyız ve oldukça iyi kurutmalıyız ki uzun süre dayanabilsin.

Orta Anadolu’da, bir çok çorba çeşidini bu sert un, tuz, su hamurundan yaparlar. Bilinen en eski hamur çorbası ise hamuru elle ovularak şekillendirilen tutmaç. Daha sonra, zaman geçtikçe şekil verme sanatı da gelişmiş. Günümüzde Anadolu’nun hanımları ince şeritler halinde tel şehriye gibi, küçük kareler ya da üçgen biçimler verip kurutarak çorbalıklar hazırlarlar. Kibrit çöpü kalınlığında kesip erişte yapar, kuruturlar. Mantıları ise büktükten sonra kurutarak ya da sıkı sıkı dizdikleri tepsilerde az yağ ile ocakta kızartarak saklamaya hazır hale getirirler.

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Bugün, hamur çorbalarından bir kaç tarif paylaşalım istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.