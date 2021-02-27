Hayat Tuzla Belediye Başkanı Dr Şadi Yazıcıdan çöp toplatmayan CHPli belediyelere gönderme Heykeli dikilecek insanlarsınız
AKTÜEL

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan çöp toplatmayan CHP'li belediyelere gönderme: Heykeli dikilecek insanlarsınız

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan çöp toplatmayan CHP'li belediyelere gönderme: Heykeli dikilecek insanlarsınız

Son günlerde CHP'li İstanbul belediyelerinin yönettiği ilçelerdeki çöp dağları gündemden düşmüyor. Bu durumu esprili bir paylaşımla eleştiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çöp toplayan personelin fotoğrafını paylaşarak 'Heykeli dikilecek insanlarsızınız' ifadelerini kullanarak CHP'nin heykel sevdasına da değindi.

Haber Merkezi DHA
Tuzla Belediyesi'nde çalışan personeller ilçedeki çöpleri toplarken.
Tuzla Belediyesi'nde çalışan personeller ilçedeki çöpleri toplarken.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medyada gündem olan, İstanbul’daki bazı ilçelerde sokaklarda oluşan çöp yığınlarına esprili cevap geldi. Başkan Yazıcı, Tuzla sokaklarında temizlik yapan personelin videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak, temizlik personeline ‘Heykeli dikilecek insanlarınız’ dedi. Paylaşım sosyal medyada geniş yankı buldu.

CHP'li belediyelerde isyan büyüyor: Dün Maltepe bugün Kartal Belediyesi'ndeki işçiler grevde
GÜNDEM
CHP'li belediyelerde isyan büyüyor: Dün Maltepe bugün Kartal Belediyesi'ndeki işçiler grevde



‘HEYKELİ DİKİLECEK İNSANLARSINIZ’
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden esprili bir video paylaştı. Başkan Yazıcı, Kemal Sunal’ın Çöpçüler Kralı filminden akıllarda kalan müzik eşliğinde temizlik yapan personelin videosunu paylaştı. Başkan Yazıcı, personellerine ‘Heykeli dikilecek insanlarsınız’ diyerek tebrik etti.

Kadıköy Belediyesi'nde çöp dağları yükseliyor
GÜNDEM
Kadıköy Belediyesi'nde çöp dağları yükseliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye çöp dağları tepkisi: Sen belediye başkanı değil misin?
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye çöp dağları tepkisi: Sen belediye başkanı değil misin?

CHP'li vatandaşlar grev kararına tepki gösterip belediyeye destek verdi: Sokak sokak çöp topladılar
GÜNDEM
CHP'li vatandaşlar grev kararına tepki gösterip belediyeye destek verdi: Sokak sokak çöp topladılar
Abone Ol Google News
Safranbolu tarihi sil baştan

Safranbolu tarihi sil baştan
Annenin feryadıyürekleri dağladı

Annenin feryadı
yürekleri dağladı

Bomba gibi patlayan tüp beş kişiyi yaraladı.
Maltepede işçilerin grevi devam ederken çöp yığınları artıyor

Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.

​'Beni alamazlar' demişti..
Soydaşlarımızın yanındayız

Soydaşlarımızın yanındayız

​Kardeş belediyeden Yıldırım'a ziyaret.
Azmin hikayesi

Azmin hikayesi

​Bir yandan keçilerini otlatıyor bir yandan canlı derslere katılıyor.

Aralarında<br>Türkler de var

Aralarında
Türkler de var

​Frankfurt Havalimanı'nda işten çıkarılan işçilerden açlık grevi.

Bugün<br>hizmete giriyor

Bugün
hizmete giriyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle katılacak.
Çekirdek çitliyorduk

Çekirdek çitliyorduk

​Kısıtlamayı delip maskesiz yakalandılar.
Bodrum'da hazırlıklar başladı

Bodrum'da hazırlıklar başladı

Turizmciler her yıl gelen 3 milyon turisti bekliyor.
Diyanet'ten<br>Kudüs adımı

Diyanet'ten
Kudüs adımı

​Umre Daire'sine 'Kudüs' de eklendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.