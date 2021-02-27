Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan çöp toplatmayan CHP'li belediyelere gönderme: Heykeli dikilecek insanlarsınız

Koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu

Erzincan'da süt kuzularının anneleri ile buluşma anı renkli görüntülere sahne oldu. Baharın habercisi yüzlerce kuzunun anneleriyle dakikalar içerisinde buluşması hayranlık oluştururken, o anlar havadan görüntülendi. Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte Erzincan'da her yıl olduğu gibi bu yılda renkli ve duygusal görüntüler oluşuyor.