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Uçan Fransız İstanbul’da

Dans, performans, fotoğraf, kamera ve dijital estetik alanlarında çalışan çok yönlü Fransız sanatçı Mathieu Forget, nam-ı diğer Forgetmat, Institut Français Türkiye’nin daveti ve Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle “Yolculuğa davet #4” adlı sergisi ile şubat ayında Ortaköy Kethüda Hamamı’na konuk oluyor.

Latife Beyza Turgut
Latife Beyza Turgut
04:00 . 5/02/2023 Sunday
Yeni Şafak
Fransız sanatçı Mathieu Forget, “Yolculuğa davet #4” adlı sergisi ile şubat ayında Ortaköy Kethüda Hamamı’na konuk oluyor.

Fransız sanatçı Mathieu Forget, “Yolculuğa davet #4” adlı sergisi ile şubat ayında Ortaköy Kethüda Hamamı’na konuk oluyor.

Dans, performans, fotoğraf, kamera ve dijital estetik alanlarında çalışan çok yönlü Fransız sanatçı Mathieu Forget, nam-ı diğer Forgetmat, Institut Français Türkiye’nin daveti ve Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle “Yolculuğa davet #4” adlı sergisi ile şubat ayında Ortaköy Kethüda Hamamı’na konuk oluyor. Milyonlarca insan tarafından izlenen video ve fotoğraflarıyla, “Uçan Fransız” olarak anılan sanatçı, yeteneğini tüm dünyada uçuruyor, zamandan ve benzersiz anlardan çalarak modern ve eşsiz bir görsel şiir yaratıyor. Bedenini, sadece bir mimariyi, bir manzarayı, bir ufku izletmek, hayran bırakmak için harekete geçiriyor.


#Mathieu Forget
#Forgetmat
#Beşiktaş Belediyesi
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Uçan Fransız İstanbul’da
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