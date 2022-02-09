​Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol ayrılık kararı aldı.

Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol'un ayrılık kararı aldığı iddia edildi. 2018 yılında dünya evine giren çiftin Burak ve Eliz olmak üzere iki çocuğu bulunuyor.

4 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR

Alişan ile Buse Varol'u yakından tanıyan bazı ünlü isimlerin boşanmanın önüne geçebilmek için iki isimle de konuştuğu ancak henüz barışma kararı alınmadığı belirtiliyor.

Boşanma iddiaları ikili arasında yaşanan doğum günü kutlaması krizi ile gündeme gelmişti.

ALİŞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Alişan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kararın henüz alınmadığını ve karar alındığı takdirde kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

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Alişan paylaştığı açıklamada "Ne olur senaryolar üretmeyin bizim yerimizie karar vermeyin" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 8 Alişan'ın kar paylaşımı herkesi üzdü. Koronavirüs sebebiyle kardeşini kaybeden Alişan paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.<br><br> Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs (kovid-19) sebebiyle kaybetmişti. Selçuk Tektaş, yakalandığı kovid-19'u atlatamamış ve 41 yaşında yaşamını yitirmişti. Alişan kar yağarken çekilen bir kareyi paylaşarak şunları yazdı:<br><br> \"Eskiden çok severdim. Ama şimdi sen o toprağın altında yatarken, düşen her kar tanesi beni kahrediyor. Sensiz alışmak istemiyorum ne kışa ne yaza...\"<br><br> EVLATLARIM, YEĞENLERİM VE AİLEM OLMASAYDI HER ŞEYİ BIRAKIP GİDERDİM<br><br>Kardeşinin vefatından sonra ilk kez Günaydın'a konuşan ünlü sanatçı Alişan, içinden geçtiği zor günleri \"Evli olmasaydım, ailem olmasaydı böyle bir kayıpta her şeyi bırakıp gitmiştim. Beni hayatta tutan evlatlarım ve yeğenlerim\" sözleriyle anlattı. Ünlü şarkıcı Alişan'ın kar paylaşımı yürek burktu Ünlü şarkıcı Alişan, altı ay önce biricik kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Büyük bir acı yaşayan Alişan, evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalıştı. Alişan'dan duygusal bir paylaşım geldi. Kardeşini geçtiğimiz yıl kaybeden Alişan bahçesinden bir kar fotoğrafı paylaşıp "Şimdi sen o toprağın altında yatarken üzerine düşen her bir kar tanesi beni kahrediyor" dedi.

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