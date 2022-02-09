​Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol ayrılık kararı aldı.

Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol'un ayrılık kararı aldığı iddia edildi. 2018 yılında dünya evine giren çiftin Burak ve Eliz olmak üzere iki çocuğu bulunuyor.
4 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR
Alişan ile Buse Varol'u yakından tanıyan bazı ünlü isimlerin boşanmanın önüne geçebilmek için iki isimle de konuştuğu ancak henüz barışma kararı alınmadığı belirtiliyor.
Boşanma iddiaları ikili arasında yaşanan doğum günü kutlaması krizi ile gündeme gelmişti.
ALİŞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan Alişan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kararın henüz alınmadığını ve karar alındığı takdirde kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.
Alişan paylaştığı açıklamada "Ne olur senaryolar üretmeyin bizim yerimizie karar vermeyin" ifadelerini kullandı.