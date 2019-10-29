Uzmanlar açıkladı: Narsistler daha mutlu

Psikologlara göre kendilerine kendilerine 'olağanüstü' önem veren ve genelde 'utanç' duygusundan yoksun olan narsistler, daha mutlu bir hayat sürüyor.

Araştırmaya göre, narsistler her ne kadar genelde çevrelerindekilerini sıklıkla kızdırsalar da, birçok kişiyle göre daha az stresli veya da daha az depresif oluyorlar.

Psikolog Doktor Kostak Papageorgiou, narsizme olumsuz yaklaşanların, narsistlerin kendilerine olan faydalarını gözden kaçırdığını söylüyor. Dr. Papageorgiou'ya göre kendilerine 'olağanüstü' önem atfeden narsistlerin stresle baş edebilme becerileri daha iyi ve daha olumlu özelliklere sahipler.

Araştırmacılar narsistleri, 'riskli tavırlarda bulunan, kendileriyle ilgili gerçekçi olmayan bir üstünlük bakışına sahip olan, kendilerine aşırı güvenen, başkaları için empati duygusu beslemeyen, utanç ya da suçluluk duygusundan yoksun' kişiler olarak tanımlıyor.