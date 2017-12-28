HayatUzmanlardan aşı uyarısı
GENEL SAĞLIK

Uzmanlardan aşı uyarısı

Uzmanlar, son günlerde basın yayın organlarına yansıyan, aşı ve aşı içeriklerine ilişkin açıklamaların, halkı paniğe sevk eden görüşler olduğuna işaret ederek, başta grip ve çocukluk çağı aşılarının risk gruplarında hayat kurtardığını belirtti.

Haber MerkeziAA
Gribin binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu hatırlatan uzmanlar, aşı olmanın önemine vurgu yaptı.
Gribin binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu hatırlatan uzmanlar, aşı olmanın önemine vurgu yaptı.

Uzmanlar, son günlerde basın yayın organlarına yansıyan, aşı ve aşı içeriklerine ilişkin açıklamaların, insan hayatını tehlikeye atan, halkı paniğe sevk eden görüşler olduğuna işaret ederek, başta grip ve çocukluk çağı aşılarının risk gruplarında hayat kurtardığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bazı basın yayın organlarına yansıyan, aşı ve aşı içeriklerine ilişkin açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Olay ortada aslında, son derece çirkin bir şekilde, açıkçası yalanlarda ısrar ederek, insanların hayatları tehlikeye atılıyor. Son derece gayriciddi konuşmalarla halk paniğe sevk ediliyor." diyerek, durumun son derece ciddi olduğuna işaret etti.

Bu yıl Sağlık Bakanlığı'na bildirilen sayıya göre, 28 gebenin grip nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Ceyhan, şunları kaydetti:

  • "Gebeler aşılanması gereken risk grupları içerisinde. Şu anda grip aktivitesi ciddi oranda arttı. Gribin artan aktivitesi nedeniyle Türkiye'nin her yerinde gripten insanlar ölüyor. Mutlaka aşılanması gereken gruplar var, bunlar aşılanamıyor. 'Grip aşısı yüzde 10 koruyormuş.' gibi aslı astarı olmayan son derece yanlış bilgilerle insanları korkutuyorlar. Bir defa grip aşısını mutlaka yaptırması gereken bir grup var, bir de yaptırırsa yararlı olacağı ikinci derece risk grubu var. Mutlaka yaptırması gerekenler 65 yaş üstü kişiler, gebeler, kronik akciğer, karaciğer, kalp, böbrek ve şeker hastalarıdır. Aşının yapılmasından yarar görenler olarak tanımlanan ikinci derece risk grupları da 2 yaşın altı, kreşe giden çocuklar gibi kesimlerden oluşuyor."

"Negatif düşüncelerden çocukluk çağı aşıları da etkileniyor"

Ceyhan, grip aşısına ilişkin oluşturulan ön yargılar nedeniyle risk gruplarının dahi doğru düzgün aşılanamadığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Risk gruplarını da ancak yüzde 4 oranında aşılayabiliyoruz. Bunun birçok nedeni var ama en önemlisi son birkaç yıldır bu insanlar, hiçbir şey bilmeden, gribi bile bilmeden, griple nezleyi karıştırarak aşının etkisinin yüzde 10 olduğu gibi tamamen tutarsız, hiçbir veriye dayanmayan, kafadan attıkları rakamlarla aşıya karşı bir lobi oluşturuyor ama bizim derdimiz sadece o değil. Grip aşısını kötülediğiniz zaman halkta aşıya karşı negatif bir düşünce oluşuyor ve çocukluk çağı aşıları da etkileniyor. Birdenbire öyle bir tabloyla karşılaştık ki, 2016'da Türkiye genelinde çocukluk çağı aşılarını reddeden aile sayısı 12 bine çıktı. Artık durum salgınlar yaşanabilecek noktaya geldi. Bu rakam böyle artmaya devam ederse görmediğimiz hastalıkları görmeye başlayacağız, ortaya salgınlar çıkacak, yani bu artık alarm vermeye başladı ve bir şeyler yapmak lazım. Bu insanların fütursuzca, insanların sağlığını ciddiye almadan konuşmalarına aslında toplumun tamamının tepki vermesi lazım. Burada büyük bir toplumsal sorun var. Grip aşısı olan insanlar grip benzeri hastalık geçirebilirler ama en az yüzde 65-80 arasında grip nedeniyle gerçekleşebilecek ölümden korunurlar. Gripten aşısının primer amacı ölümden korumaktır."

"Grip aşısı sezon boyunca her zaman yaptırılabilir"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, grip sezonu bitene kadar aşı yaptırabileceğini belirterek, "Bu sezon yıla göre değişiyor ama genellikle mayıs ayına kadar devam ediyor. Grip aşısının her yıl tekrarlanmasının bir diğer nedeni de aşı 6 ay süreyle koruma sağlıyor. Grip devam ettiği sürece gecikilmiş ya da yapılmaz diye bir zaman yok. 'Ben artık yaptırmadım geçti' diye bir düşünce yanlış olur ve risk gruplarının bir kez daha mutlaka aşılanması gerektiğini dile getirmek istiyorum." dedi.

"Grip her yıl binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş da grip virüslerinin zaman zaman salgınlar yaptığını belirterek, bunun dünyada her yıl milyonlarca kişinin hastalanmasına ve 250-500 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Dökmetaş, gribin çocukluk çağında ve 65 yaş üstü kişilerde, şeker hastalarında, akciğer, kalp, karaciğer, böbrek gibi kronik hastalığı olanlarda, kortizon kullananlarda, kanser tedavisi görenlerde, savunma sistemleri yetersiz bireylerde, HIV/AIDS hastalarında, gebelerde çok ağır seyredebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Grip, akciğer, beyin ve kalp tutulumu, etkilenmesi sonucu ölümle sonlanabilir. Grip, aşı ile korunulabilen hastalıklardan biridir, tedavisinde antiviral ilaçlar kullanılır. Hastalığın seyrinde akciğerlerde bakterilerle oluşan zatürre gelişmediği sürece antibiyotiklerin yeri yoktur. Biz hekimlerin temel amacı insanları hastalıklardan korumaktır. Hastalığın bulaşma yolları, korunma önlemleri anlatılır, bazı hastalıklarda aşı da önerilir. Zamanında yapılan grip aşısı uygulamasıyla kişi, hastalıktan korunur veya hastalık hafif geçirilir, başkalarına bulaştırmaz. Çalışmalar sonucunda, kalp yetersizliği, doğumsal kalp ve kapak hastalığı olup grip aşısı yapılan kişilerde, grip nedeniyle hastaneye yatırılma ve ölüm oranlarında önemli ölçüde azalma görülmüştür."

"Sağlık otoriteleri aşıları öneriyor"

Aşılamalarla çiçek ve çocuk felcine karşı büyük başarı elde edildiğini vurgulayan Dökmetaş, Türkiye'de yapılan başarılı çocukluk çağı aşılamaları sonucu hayatta kalma oranının arttığını, kalıcı sekellerin önlendiğini anlattı.

Prof. Dr. Dökmetaş, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, uzmanlık derneklerinin, erişkinde ve çocukluk çağında başta grip aşısı olmak üzere aşıları önerdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Günümüzde geliştirilen aşıların çoğu, virüs veya bakterilerin proteinlerini içerir. Zayıflatılmış veya ölü mikroplardan yapılmış bazı aşılar, doğal olarak oluşan adjuvanlar içerir ve vücudun güçlü bir koruyucu bağışıklık tepkisi üretmesine yardımcı olur. Bu aşılar hastanın aşılandığı mikroptan hastayı koruyacak kadar güçlü bir bağışıklık tepkisi üretmesi için adjuvanlarla yapılmışlardır. Sonuç olarak, bugüne kadar dünyada ve ülkemizde milyonlarca doz aşı uygulaması yapılmıştır. Ülkemizde kullanılan aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünler olup üretim ve dağıtım aşamalarında kontrolden geçmekte, uluslararası referans laboratuvarlarda test edilmektedir. İstenmeyen etki çok nadir (aşı yapılan yerde ağrı, kızarıklık, hafif ateş) görülür. Risk grubunda olan erişkin yaş gruplarında ve çocuklarda sadece grip aşısı değil, diğer aşılar da (zatürre aşısı, hepatit A ve B gibi) uygulanmalıdır."

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


"Türkiye, Türkiye'den daha fazlasıdır"
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı" projesinin tanıtım klibi yayınlandı. Klipte, Suriyeli mülteci bir kızın gözünden savaşın yol açtığı yıkım anlatılıyor.



Kudüs direnişinin sembolü: Cüneydi artık ailesinin yanında
Kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Cüneydi, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
Erdoğan’ın ​Tunus ziyaretinde tek bayrak detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan iki liderin konuşmasında tek bayrak vurgusu dikkat çekti.


Edebiyatımızın ikinci 'Makber'i
Melankolik yapısı ve hüzün dolu şiirleriyle tanınan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en acıklı şiirlerinden biridir: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Edebiyatımızın ikinci 'Makber'inin hikayesi...


Çad halkı Erdoğan'a seslendi: Afrika gençliğinin size ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Çad ziyareti öncesi caddeler, Türk ve Çad bayraklarıyla süslendi. Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çadlı bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.
‘Kahraman Adamlar’ miniklerin dünyasını renklendiriyor
Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans yapan Furkan Can, arkadaşlarıyla gittiği dezavantajlı çocukların bulunduğu mahallelerde etrafı süsleyerek gönüllü palyaçoluk yapıyor.
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama
Suudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi siyasi analist Amid el-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyleyerek bakana destek verdi.


Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti
Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.
İsrailli vekil Filistinli kadınlara hakaret etti!
İsrailli milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulundu.
Eski bir Osmanlı toprağı: Sevakin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da eskiden Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası'nın restorasyon için Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Sudan bu talebi kabul etti. Peki Sevakin Adası neden önemli, tarihinde neler yaşadı?
Araç ruhsatında yeni dönem
1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün en anlamlı yenilgisi
Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Finali'nin ardından Taha Akgül, Down sendromlu Emir'le gösteri maçı yaptı. Minik Emir'in minderdeki oyunları ve şampiyon güreşçimizin naifliği ayakta alkışladı. Emir'in Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tuş ettiği anda yaşadığı mutluluk ise, "Bir çocuğun gülümsemesi her şeye değer" dedirtti.

‘Dağların aslanları’ ansızın vuruyor
Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda verilen ve dünyada sadece birkaç ülkenin gerçekleştirebildiği "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda komandolar, zorlu hava, arazi ve iklim şartlarında eğitim alarak, senaryo gereği çıkan çatışmada teröristleri imha etti.
Sinemaya 'ses' veren isim: Charlie Chaplin
Sessiz sinemanın son ve en büyük temsilcilerinden biri olan Charlie Chaplin'in beyaz perdeye yansıttığı tiplemeler bugün bile hala hafızalarda. Filmlerinde komik olaylar üzerinden olaylar üzerinden insana ve topluma dair derin analizlerle ön plana çıkan Chaplin, modern sinemanın mimarları arasında en önemli isimlerden biri.


Aşkı bir de Trabzonlu Fuat dededen dinleyin
Trabzon'da 60 yıllık evli 84 yaşındaki Fuat Özkan, "hastalıkta ve sağlıkta" sözünün lafta kalmadığını herkese gösteriyor. 7 yıldır yatalak eşinin tüm hizmetlerini karşılamaya çalışan Fuat dede, ilk günkü aşkla eşinin elini hiç bırakmıyor.
İsrail’in korkunç eğitim sistemi
İsrail'de uygulanan eğitim sistemi hayrete düşürdü. Geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntülerde, öğrencilere adeta Filistin düşmanlığı empoze ediliyor.

Artık pasaport emniyetten verilmeyecek
2018'de emniyetin işleri biraz daha hafifleyecek. Pasaportlar bundan sonra polis tarafından verilmeyecek. İşte 2018'de pasaport fiyatlarıyla birlikte yapılacak değişiklikler.


Filistinlilerden Erdoğan'a 'Kudüs' teşekkürü
Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinin ardından bir grup Filistinli, Haerm-i Şerif'in avlusunda Kudüs ve Filistin lehine slogan atarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını açtı. Kudüs İslami Vakıf İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Mescid-i Aksa'da 45 bin kişinin cuma namazını eda ettiğini dile getirdi.
İsrail’in casus ‘gözleri’
İsrail, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek isteyen Filistinlilerin düzenledikleri gösterilerin merkezi haline gelen işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın Şam Kapısı çevresini yaklaşık 60 kamerayla izliyor.
Türk ekonomisi 17 yılda İran ekonomisini ikiye katladı
Ekonomi

Türk ekonomisi 17 yılda İran ekonomisini ikiye katladı

Türkiye ekonomisi son 17 yılda büyük ilerleme kaydetti. Türkiye'nin 2000 yılındaki gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) oranı yaklaşık 273 milyar dolarken, bu oran 2017 yılında 793 milyar dolara ulaştı. İran'ın ise 2000'li yıllarda 357 milyar dolar oranındaki GSYH oranı, 2017 yılına gelindiğinde 368 milyar dolara ulaştı. Bu oranlar baz alındığında, Türkiye 17 yılda İran ekonomisini neredeyse ikiye katlamış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü TÜSİAD toplantısında "Şu anda petrolü olanları görüyoruz, parası olanları da görüyoruz. İnanın, biz onların çok çok önündeyiz, ilerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
Emniyet: Bireysel silahlanmada artış yok aksine azaldı
Gündem

Emniyet: Bireysel silahlanmada artış yok aksine azaldı

Emniyet Genel Müdürlüğünden, bireysel silahlanmanın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra artmadığı, aksine azaldığı bildirildi.
Cenk Tosun'u Everton'a öneren isim ortaya çıktı
Spor

Cenk Tosun'u Everton'a öneren isim ortaya çıktı

Everton'ın eski futbolcularından Don Hutchison, Premier Lig'e transfer olması beklenen Cenk Tosun'la ilgili bir açıklama yaptı. Hutchison, sosyal medya hesabından yazdığı mesajda milli futbolcuyu Everton'a kendisinin önerdiğini söyledi.
Süper Lig'in transfer fiyaskosu: Samir Nasri
Spor

Süper Lig'in transfer fiyaskosu: Samir Nasri

Sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Antalyaspor'da Samir Nasri krizi yaşanıyor. Fransız futbolcunun şehri terk ettiği belirtilirken kulüple arasında alacaklarından kaynaklı sorunlar yaşandığı ifade edildi.
Liseye giriş sınavı örnek sorular açıklandı
Gündem

Liseye giriş sınavı örnek sorular açıklandı

TEOG yerine gelen liseye giriş sınavında örnek sorular MEB tarafından paylaşıldı. Liseye girişte yapılacak sınavın tek oturumda yapılacağı ve 90 soru sorulacağı açıklanmıştı.

KAPAT

YUKARI