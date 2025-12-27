Yeni Şafak
Vatan Sevdalıları Vakfı’ndan Gazze için yardım ve dayanışma mesajı

11:4227/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Vatan Sevdalıları Vakfı, Gazzelilere yardımlarını ulaştırdı.
Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çeken Vatan Sevdalıları Vakfı, ateşkese rağmen bölgede sivillere yönelik saldırıların ve ağır yaşam koşullarının devam ettiğini belirterek yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini açıkladı.

'TÜRKİYE KARARLILIKLA GAZZE'YE YARDIMINI SÜRDÜRÜYOR'

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, 11 Ekim’de ilan edilen ateşkese rağmen İsrail hükümetinin uluslararası hukuku ve insanlık değerlerini ihlal eden uygulamalarını sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, Gazze’de her geçen gün daha da ağırlaşan insani şartların özellikle kış aylarının etkisiyle bebekler ve çocuklar için hayati bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Soğuk hava koşulları nedeniyle hipotermi geçiren çocukların görüntülerinin dünya kamuoyunda derin üzüntüye yol açtığı belirtildi.


Açıklamada ayrıca, tüm engellemelere rağmen Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi. Türkiye’nin her şartta mazlumun yanında durarak insanlık onurunu savunmaya devam ettiği kaydedildi.

'UMUTOLMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Genel merkezi Hollanda’da bulunan ve Almanya ile Türkiye’de de temsilcilikleri olan Vatan Sevdalıları Vakfı’nın, Gazze’deki siviller için başta barınma olmak üzere temel insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Vakıf yetkilileri, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren mazlumlara umut olmayı insani ve vicdani bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.


Açıklamanın sonunda, manevi destek ve teşvikleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya teşekkür edilirken, soğuk kış günlerinde temin edilen battaniyelerin Gazze’deki çadırlarda yaşayan sivillere ulaştırılmasına katkı sunan hayırseverlere ve vakıf üyelerine de şükranlar sunuldu.


Vatan Sevdalıları Vakfı yetkilileri, Gazze halkına yönelik insani yardımların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirterek kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.


Vatan Sevdalıları Vakfı’ndan Gazze için yardım ve dayanışma mesajı
Hayat / Aktüel
27 Aralık, Cumartesi

