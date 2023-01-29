Vitamin deposu yeşil mercimek

Kırmızıdan yeşile çeşit çeşit renk ve büyüklüklerdeki mercimeğin içerisindeki protein miktarı onu, kıtlık zamanlarında halkın en değerli besini haline getirmişti. Bir zamanlar ülkemizde askerlik yapanların hatıralarında “kara şimşek” olarak yer alan mercimek çorbası, muhtemelen askere de bu yüksek protein değeri nedeniyle sık sık veriliyordu. Nitekim bu tutum eski uygarlıklarda, örneğin Romalılarda ve Osmanlı’da da görülüyor. Sadece protein değil, demir, kalsiyum, magnezyum ve omega3 ile omega6’yı da ihtiva eden mercimek, küçük ebadına rağmen adeta bir konsantre besin ögesi deposudur. Mercimeğe dair en eski tariflerde onu daha çok lapa ve haşlama şeklinde ya da başka besinlerle karışmış olarak görüyoruz. Romalı Anthipus, yazdığı bir metinde mercimeğin yavaş yavaş pişirildikten sonra biraz sumak ve sirkeyle tatlandırılması gerektiğini belirtmiş. Bugün 12 bin yılın verdiği deneyimle Anadolu’da mercimek her çeşidiyle ayrı ayrı güzelliğe sahip yemeklere dönüşüyor. Yeşil mercimeğin pilavı, çorbası, aşı çok eski zamanlardan beri yapılırken, modern mutfakta salata, ekmek, köfte haline dönüşüp Anadolu’nun zengin üretkenliğini gözler önüne seriyor. Bugün, mercimekle yapılan birkaç tarif paylaşalım istiyorum. Benim tercihim bu yazıda, ünü kırmızı mercimek tarafından gölgelenen yeşil mercimek olacak. Üç aylarınız mübarek olsun, sağlıklı bir biçimde Ramazan’a erişmek hepimize nasip olsun dilerim. İyi pazarlar.