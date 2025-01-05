Yabancı sanatçıların gözünden: İstanbul Günlükleri

Bangladeş, Polonya, İran ve Türkiye’den sanatçıların eserlerinin sergilendiği “İstanbul Günlükleri” sergisi Bağımız Sanat Vakfı’nda sanatseverlerle buluştu. Farklı ülkelerden sanatçıların İstanbul’da bir araya gelerek gerçekleştirdiği çalıştay ve atölye sonucunda ortaya çıkan sergide, küratörlüğü Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve ressam Hülya Yazıcı üstleniyor. Yazıcı, serginin ortaya çıkış fikrinin sanatçı Ahmet Özel’e dayandığını belirterek, “Farklı ülke sanatçılarının bir araya gelerek hem kültürel bir alışveriş hem resim teknikleri konusunda birbirlerinden edindikleri bilgiler, kaynaşma, dostluk oluşması adına güzel bir çalışma. Özellikle Bangladeş, imkanları da kısıtlı bir ülke. Oradaki sanatçılar da burada tanıtmak, bir nevi batıya köprü olabilecek, dünyaya açılabilecek bir ülke olarak Türkiye’de bunu üstlenmeye çalıştık” diyor. Bir haftalık çalıştay sürecinin ardından serginin ortaya çıktığını aktaran Yazıcı, “Güzel saatler, dakikalar geçirdik. Bizler de resim yapmaya çok fazla zaman ayıramıyorduk aslında. Birlikte uzun saatler çalıştık. Farklı tekniklere sahip sanatçılarımız var. Onun için bir birlik söz konusu değil teknik açıdan karma bir sergi. Toplam on üç sanatçımız var. Türkiye’den daha çok sanatçı katıldı ve bir etkileşim ortaya çıktı. Onlar da bizler de memnunuz bu karşılaşmadan” açıklamasını yapıyor. Sergide Ruşen Eşref Yılmaz, Jubayyer Hossain, Müfit İşler, Reyhun Jabari, Nuran Çetinoğlu, Ana Silvia Mahado, Shamina Anam Poly, Rıfkı Demirelli, Figen Batı, Asif Uz Zaman, Ahmet Özel ve Fatma Yıldız gibi sanatçıların eserleri sergileniyor. Yazıcı, bu süreçte sanatçıların bir taraftan İstanbul’u tanıdıklarını ifade ederek, “İstanbul’un mimarisini, tarihini gözlemleme imkanları oldu. Daha çok Tarihi Yarımada’daki mekanlarda gezdik ve onları yansıtmaya çalıştılar. Her sanatçıya dört tuval verdik. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye gibi çok önemli mimarilere sahip eserlerimizi fotoğrafik bir şekilde yansıtmaları mümkün değil ama biraz doğaçlama, içlerinden geldikleri gibi göstermeye çalıştılar” diye konuşuyor.