Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan 100. bölüm teşekkürü

TRT ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, 100. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan 100. bölüm teşekkürü geldi.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dörtyüz çadırlık Kayı obasının; güneşi bayrak, gögğü çadır eyleyip kısraklarını uçsuz bucaksız ovalara sürerek biz cihan devletine dönüşmesinin hikayesini anlatıyoruz. Rabbimize şükürler olsun, "Diriliş Ertuğrul" bu akşam 100. bölümüyle ekranlara geldi.

#DirilişErtuğrul100Bölümpic.twitter.com/UjYI6kkOP1 — Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) 27 Aralık 2017

Dizimiz; Yüce Türk Milletinin tevccühüyle yayınlandığı ilk bölümden itibaren reyting rekorları kırarak Ortadoğu'dan Türk dünyasına, Arap coğrafyasından Avrupa'nın içlerine kadar uzanıp 60 ülkede yaklaşık 1 milyar insan tarafından takip edilen bir yapım oldu.

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Bizi bu yolda yalnız bırakmayan, derdimizle dertlenip, hayallerimize ortak olan; başta Türk Milletine, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim."

OYNAT 00:34 Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı: Hedefimiz tüm cihandır Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Diriliş Ertuğrul'da gelecek hafta neler olacak? Diriliş Ertuğrul nefes kesen yeni bölümüyle cuma günü ekranlara gelecek. İşte Diriliş Ertuğrul'un 101. bölümünün fragmanı.



