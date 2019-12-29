Yaşam ve tarih Karışık İşler’de

Sanatçı Cüneyt Gök’ün çeşitli nesne, eşya ya da atıkları özgün bir sanatsal yorumla değerlendirdiği “Karışık İşler” sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Çalışmalarında ağaç, ahşap, kemik, taş gibi doğal malzemelerin yanı sıra fotoğraflar, fotokopiler, gazete ve kağıt parçaları, paslı metaller, makine parçaları, vidalar, somunlar, fermuarlar, zincirler, anahtar ve kilitler gibi atık malzemeler kullanan sanatçı, Karışık İşler” adını verdiği sergisinde bu materyallerle çalıştığı iki ve üç boyutlu üretimlerini sergiliyor. Sanatçı, günlük hayatta karşısına çıkan buluntu nesnelerle tarihin farklı dönemlerinden Dali, Edgar Allan Poe, Picasso, Benito Mussolini, Mao, Kim Jong-il, Nikola Tesla, Edison gibi karakterlerin portrelerine müdahale ederek eleştirel sorgulamalar yapma olanağı sunuyor.

Karışık işler

Günümüz toplumuna bir eleştiri