Hayat Yaşam ve tarih Karışık İşlerde
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Yaşam ve tarih Karışık İşler’de

Sanatçı Cüneyt Gök günlük hayatta buluduğu nesnelerle, tarihin farklı dönemlerinden Dali, Edgar Allan Poe, Picasso, Benito Mussolini, Mao, Kim Jong-il, Nikola Tesla, Edison gibi karakterlerin portrelerini bir araya getirdi, Karışık İşler ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Gök
Cüneyt Gök

Sanatçı Cüneyt Gök’ün çeşitli nesne, eşya ya da atıkları özgün bir sanatsal yorumla değerlendirdiği “Karışık İşler” sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Çalışmalarında ağaç, ahşap, kemik, taş gibi doğal malzemelerin yanı sıra fotoğraflar, fotokopiler, gazete ve kağıt parçaları, paslı metaller, makine parçaları, vidalar, somunlar, fermuarlar, zincirler, anahtar ve kilitler gibi atık malzemeler kullanan sanatçı, Karışık İşler” adını verdiği sergisinde bu materyallerle çalıştığı iki ve üç boyutlu üretimlerini sergiliyor. Sanatçı, günlük hayatta karşısına çıkan buluntu nesnelerle tarihin farklı dönemlerinden Dali, Edgar Allan Poe, Picasso, Benito Mussolini, Mao, Kim Jong-il, Nikola Tesla, Edison gibi karakterlerin portrelerine müdahale ederek eleştirel sorgulamalar yapma olanağı sunuyor.

Karışık işler

Günümüz toplumuna bir eleştiri

  • Sergi çalışması hakkında bilgi veren sanatçı Cüneyt Gök, buluntu nesne ve nesne parçalarını ‘upcycle’; yaratıcı yeniden kullanım için yeniden tasarlayıp şekillendirerek bir nevi ileri dönüşümle değersizleştirilenlere değer katmayı amaçladığını söyledi. Serginin, kolaj, asamblaj-birleştirme, enstalasyon, fotomontaj ve mekân düzenlemeleri gibi geniş bir yelpazede üretilen sanat eserlerini kapsadığını belirten Gök, “Serginin teması ‘yabancılaşma’ ve ‘kimlik’ kavramları üzerine odaklanıyor. Hipergerçekliğin egemen olduğu metalaşma ve görsel bombardıman çağında hem doğaya hem kendi türüne yabancılaşan insanı sorgulamak istedim. Tüketim toplumunun bir parçası olmak, kaybolan değerler, yitirilen insanlık, günümüz insanın ağır depresif psikozu yeni arayışların önünü açıyor. “Karışık İşler”, bu arayış kapsamında değerlendirilmesi gereken bir çalışma” ifadelerini kullanıyor. Cüneyt Gök’ün “Karışık İşler” sergisi, Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Sanat Galerisi’nde 18 Aralık -4 Ocak tarihleri arasında görülebilir.
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