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Hayat Yasin ve Elif kardeşlerin iki gözü farklı renk Van kedisi diyorlar Allah başkalarına da nasip etsin
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Yasin ve Elif kardeşlerin iki gözü farklı renk: 'Van kedisi diyorlar Allah başkalarına da nasip etsin'​

Yasin ve Elif kardeşlerin iki gözü farklı renk: 'Van kedisi diyorlar Allah başkalarına da nasip etsin'

Kahramanmaraş’ta, doğuştan bir gözü mavi diğeri kahverengi olan iki kardeş Yasin ve Elif hayata çift renk bakıyor. Arkadaşlarının kendisini Van kedisine benzettiğini söyleyen Yasin, “Gözlerimden dolayı mutluyum. Arkadaşlarım güzel diyor, Van kedisi diyor. Allah başkalarına da nasip etsin. Çok güzel” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Yasin ve Elif kardeşlerin iki gözü farklı renk: Van kedisi diyorlar Allah başkalarına da nasip etsin​
Yasin ve kardeşi Elif

Kahramanmaraş’ta, doğuştan bir gözü mavi diğeri kahverengi olan iki kardeş hayata çift renk bakıyor.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi’nde yaşayan Hatice-Mehmet Akyıl çiftinin çocukları 13 yaşındaki Yasin ile 9 yaşındaki Elif Akyıl gözleri iki farklı renkli olarak dünyaya geldi. İki kardeşin sağ gözleri mavi, sol gözleri ise kahverengi.

Yasin
Yasin


Arkadaşları Van kedisine benzetiyor

Arkadaşlarının kendisini Van kedisine benzettiğini söyleyen 13 yaşındaki Yasin, “Gözlerimden dolayı mutluyum. Arkadaşlarım güzel diyor, Van kedisi diyor. Allah başkalarına da nasip etsin. Çok güzel” diye konuştu.
Renkli gözlere sahip 9 yaşındaki Elif ise gözlerinin çok güzel olduğunu ifade etti.

Baba Mehmet Akyıl, 5 çocuğundan ikisinin gözlerinin doğuştan iki renk olduğunu ve görmelerinde bir sorun olmadığını ifade ederek, “Benim 9 çocuğum var iki tanesinin gözleri bu şekilde. Bu çocukların gözleri doğuştan. Herhangi bir sağlık problemleri yok. Allah’ın verdiğine şükürler olsun. Bu bizim ırkımızdan gelen bir durum. Benim babam da böyleymiş” diye konuştu.

Elif
Elif

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Hem annesi hem babası perişan: Yüzde 70 zihinsel engelli kız çocuğunu engelli oğullarıyla evlendirmek için kaçırdılar
FOTOĞRAF 10
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Olay, Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Tepeeynihan Mahallesi’nde 22 Nisan Perşembe Günü saat 11.00 sıralarında 4 çocuklu Çankaya ailesinin evinde meydana geldi.
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Anne ve büyük kızı Manisa’ya doktora gitmek için evden çıktığı ve babasının da hayvanlara bakmak için evden ayrıldığı sırada evde tek başına kalan 16 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli Şadiye Çankaya, 15 gün önce kendisini 26 yaşındaki Süleyman K. için istemeye gelen aile tarafından kaçırıldı.
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Görgü tanıklarının beyanlarına göre 16 yaşındaki Şadiye Çankaya, iki erkek ve bir kadın tarafından saçından tutulup yaklaşık 200 metre sürüklenerek zorla beyaz bir arabaya bindirilerek mahalleden götürüldü.
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Ailenin durumu öğrenmesi üzerine jandarmaya yapılan şikayet sonrası kızı kaçırdıkları tespit edilen Dudu K., oğulları Süleyman K. ve Ferdi K.’ye ulaşılamadı. Firari durumda bulunan 3 kişi her yerde aranırken 16 yaşındaki kız çocuğunun gözü yaşlı ailesi 5 gündür almadıkları tehdidin kalmadığını söyledi.
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Yaklaşık 5 gündür kızı Şadiye Çankaya’dan hiçbir haber alamadıklarını belirten anne Hatice Çankaya, “Ben Manisa’ya büyük kızım Yasemin’i doktora götürmüştüm. Beni muhtarın hanımı 12.30 gibi aradı. ‘Evde kim var evinizde bağırış çağırış kopuyor’ diye ben de ‘babasıyla Şadiye evde’ dedim. Akşama doğru eve geldim ve karakola giderek kızımı kaçıranlardan şikayetçi olduk. Akşam 19.00 gibi kaçıranların babasıyla karakolun kapısında karşılaştım. Ona kızımı getirin yoksa gerisini siz düşünün dedim. Babası da bana ‘ben sana yalvardım kızını ver diye sen de vermedin. Vermeyince ben de böyle yaparım’ dedi. Kızın ölüsü sizin dirisi bizim diyerek şikayetleri geri çekmemiz için tehditlerde bulunuyor. 5 gündür bir yudum suyla duruyoruz. Çocuklarımızın hepimizin dengesi kaçtı. Hepsinden şikayetçiyim. Kızımın hayatından endişe ediyoruz” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
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Engelli kızlarını 15 gün içinde iki kez istemeye gelen ailenin kaçırdığını kaydeden Baba Hekmet Çankaya ise, “22 Nisan Perşembe Günü saat 11.000’da Dudu, Ferdi ve Süleyman K. evime geldi. Kızımı yeniden istemek için. Ben de size verilecek kızım yok dedim evden kovdum onlar gittikten sonra ben de hayvanlara bakmak için evden ayrıldım. Ben evden çıkınca gelip kızımı sürüyerek 200 metre acı çeke çeke götürmüşler. Her yere haber verdik. Ama hiçbir yardım göremedik. Perşembe Gününden beri Şadiye kızımdan bir haber yok. Kazıklı Mahallesinden Rüstem, Dudu, Ferdi, Süleyman K. kızımı zorla kaçırdı. Bunlardan şikayetçiyim davacıyım. Bir haftadır acı çekiyorum. Yemek yiyemiyorum çocuğumun en yakın zamanda bulunmasını istiyorum” dedi.
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Şadiye Çankaya’nın ablası Yasemin Çankaya ise kardeşinin kaçırılmasından sonra sürekli tehditler aldıklarının altını çizerek şunları söyledi: Baba Rüstem K. ile telefonda görüştüm kardeşimi getirin şikayetimizi geri çekelim dedik. Beni aradı ölüsü sizin dirisi bizim diyerek tehdit etti. Nişanlımı da arayarak tekrar tehdit ettiler. Şikayetlerinden vazgeçsinler biz de 2-3 gün sonra kızı teslim edelim demiş.”
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Anne Hatice Çankaya ve baba Hekmet Çankaya kızlarının fotoğrafına bakarak gözyaşları dökerken kızlarının bulunması için yardım istedi.
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Öte yandan 16 yaşındaki engelli Şadiye Çankaya’yı istemeye gelen ailenin oğullarının 26 yaşındaki Süleyman K.’nın da yüzde 50 zihinsel engeli olduğu ve kızı, annesi Dudu ile erkek kardeşi Ferdi K.’nın yardımıyla kaçırdığı tespit edildi. Jandarma her yerde firari 3 şahıs ile kaçırılan kızı ararken durumun emniyet güçlerine de intikal ettirildiği öğrenildi.
Hem annesi hem babası perişan: Yüzde 70 zihinsel engelli kız çocuğunu engelli oğullarıyla evlendirmek için kaçırdılar
Manisa'nın Selendi ilçesinde 5 gün önce zorla gelin edilmek üzere kaçırılan 16 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli kız çocuğunun hayatından endişe eden ailesi gözyaşları içinde devletin tüm kurumlarından kızlarının bulunmasını istedi. Kızının fotoğrafını öpüp gözyaşları döken anne Hatice Çankaya, "5 gündür bir yudum suyla duruyoruz. Çocuklarımızın hepimizin dengesi kaçtı. Kızımın hayatından endişe ediyoruz." dedi.
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