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Yazın gelmesiyle vatandaşlara 'orman yangını' uyarısı yapıldı: 'Küçük bir ihmal büyük felaketlere sebep olabilir'

Yazın gelmesiyle vatandaşlara 'orman yangını' uyarısı yapıldı: 'Küçük bir ihmal büyük felaketlere sebep olabilir'

13:5116/06/2025, Pazartesi
IHA
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Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski artarken, Bozdoğan Kaymakamlığı uyarıda bulunarak, küçük bir ihmalin büyük felaketlere sebep olabileceğine dikkat çekti.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları riski de artmaya başladı. Aydın Valiliğince alınan kararlar kapsamında il sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 1 Haziran 2025 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklandı. Bir yandan il genelinde muhtemel orman yangınlarına karşı tedbirler alınmaya devam ederken, Bozdoğan Kaymakamlığı da yayınladığı mesajla vatandaşlara çağrıda bulundu. Vatandaşlara 'dikkat' uyarısında bulunan Bozdoğan Kaymakamlığı, küçük bir ihmalin büyük felaketlere sebep olduğuna dikkat çekti.


Özellikle arazilerde anız ve temizlik ateşinin yakılmaması gerektiğini vurgulayan Bozdoğan Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada "Kıymetli Bozdoğanlılar, sıcaklıkların artış gösterdiği bu günlerde ciğerlerimiz olan ormanlara, çocuklarımıza miras bırakacağımız yeşil vatana sahip çıkalım. Küçük bir ihmal büyük felaketlere sebep olabilir. Lütfen dikkatli olalım. Ormanlık alanlarda ve yakınlarında ateş yakmayalım. Arazi ve bahçelerimizde, anız ve temizlik ateşi yakmayalım. İzmarit atmayalım, cam ve cam kırıklarını çevrede bırakmayalım. Ormanlık alanlara girişlerin 1 Kasım'a kadar yasak olduğundan mesire alanları dışında piknik yapmayalım. Doğamızı hep birlikte koruyalım" ifadeleri yer aldı.



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