Yeni Şafak gençlere okul oldu

Yeni Şafak gazetesi fikir, siyaset ve kültür sanat üzerine temellerini atmış bir gazete olarak o gün olduğu gibi bugün de ezber bozmaya devam ediyor. Fikir, siyaset ve kültür dünyasında bizim sesimiz olan bir gazetede genç yaşta çalışmam benim gibi pek çok genç için bulunmaz bir fırsattı. Zira o dönemde başörtülü muhabir bir elin parmağını geçmezdi. Elimizde fotoğraf makinasıyla daha genç yaşta her ortamı görmek Türkiye’yi anlamak için çaba gösterirdik. Başörtüsü yasaklarının protesto edildiği Beyazıt Meydanı’na da gidiyorduk 1 Mayıs gösterilerinin yapıldığı Çağlayan Meydanı’na da Susurluk Davasını da takip ediyorduk, cinayet davalarını da... Panelleri, konferansları, söyleşileri ise hiç kaçırmıyorduk. Hangi görüşten olursa olsun herkesi anlamayı, dinlemeyi önemli buluyorduk. Farklı ortamlarda da dikkatimize çeken her önemli işi haberleştiriyorduk. Kimi tek sutunluk haber oluyordu kimi manşet. Fakat farklı ortamları görmek, insanları tanımak, olayları ve fikirleri birinci ağızdan dinlemek düşünce ufkumuzu genişlettiği için çok kıymetliydi. Tabi her muhabir gibi bizi en mutlu eden şey öğleden sonra yazı işleri toplantısından çıkan istihbarat şefinin servise gelip “Senin haberin yarın manşet oluyor” demesiydi. O an duyduğumuz tarifsiz sevinci ancak sahadan iş çıkarmış gerçek bir gazeteci anlar.