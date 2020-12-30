Hayat Yeni yıl tatili ne zaman başlıyor? 31 Aralık (yarın) yarım gün mü ve resmi tatil mi?
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Yeni yıl tatili ne zaman başlıyor? 31 Aralık (yarın) yarım gün mü ve resmi tatil mi?

Aralık ayının sonun gelinmesiyle beraber 2021 yılı için geri sayım başladı. Yeni yıla sayılı günler kala özellikle çalışanlar tarafından en çok merak edilen konuların başında tatil yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yılda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, buna göre yeni yıl tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? 31 Aralık 2020 Perşembe günü yarım gün mü ve resmi tatil mi? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
31 Aralık Perşembe gününün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor.
31 Aralık Perşembe gününün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor.

Yeni yıl için geri sayım başladı, 2021 yılına girmek için artık sayılı günler kaldı. Yeni yıl bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında geçecek ve sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Birçok vatandaş yeni yıl tatili kaç gün, 31 Aralık Perşembe yarım gün mü yoksa resmi tatil mi araştırması yapıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

YENİ YIL TATİLİ KAÇ GÜN, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni yılda 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrasında tatil günleri merak konusu oldu. 1 Ocak Cuma günü resmi tatil olacak. Bu kapsamda vatandaşlar cumartesi pazar günü ile birleştirebilecekleri resmi tatilleriyle beraber toplamda üç gün izin yapabilecek.

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31 ARALIK YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.

31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

  • Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yeni yıl tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

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31 ARALIK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak.

1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı kısıtlama detaylarını şu bilgilerle yayımladı;

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.

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