Yolda giderken biraz düşünün

Şehirlerarası yollarda seyahat ederken sıklıkla karşılaş-tığımız bazen gülümseten bazen düşündüren “kamyon arkası” diye tabir edilen yazılarla sık sık karşılaşırız. Bu yazılar genellikle hız, yol ve aşk temalı olur ve kamyon sahibinin bir anlamda hayat felsefesini de bize özetler. “Ölüme gidelim dedin de mazot mu yok dedik”, “Hayatımı yazsam, duble yol olur” veya “Seni çekeceğime el frenini çekerim, yüreğim yanacağına lastikler yansın” minvalinde biraz sitemkar biraz da “atarlı” diye tabir edilen bu sözler yollarda sıkça karşımıza çıkar ve küçük çaplı da olsa hayat dersi verirken bol bol da gülümsetir.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada viral olan bir kamyon arkası yazısı ise bir anlamda alıştığımız bu tabiri caiz ise ‘arabesk şarkılardan’ çıkmış bir sözden ziyade hepimize hayat dersi verirken aynı zamanda da felsefi söylemiyle de ezber bozdu. İlk olarak yazar Erol Erdoğan’ın “Sivaslı doğru demiş” diyerek paylaştığı bu kamyon arkası yazısında şöyle yazıyor: “Kalp, Allah’ın mülküdür. Göğsünde çarpıyor diye senin mi sandın?” Erdoğan, paylaşımının devamında sözün kaynağının bir hadis-i şerif olduğunu da belirtiyor. Erdoğan’ın ardından, Prof. Dr. İsmail Güleç de aynı fotoğrafı “Bayıldım bu kamyon yazısına. (Sosyal medyada görüp aldım, fotoğrafı kimin çektiğini bilmiyorum) “Hiçbir insan yoktur ki, kalbi Allah’ın iki parmağı arasında olmasın” hadisi bu kadar mı kısa ve tesirli ifade edilir!” diyerek paylaşmış ve hadisi şerifin kısa ve vurucu bir şekilde ifade edilmesini beğendiğini ifade etmişti. Anlaşılır bir şekilde sadeleştirilen hadisin tam hali ise şöyle: “Ey Ümmü Seleme! Hiçbir insan yoktur ki, kalbi Allah’ın iki parmağı arasında olmasın. O, dilediği (kulunun kalbi)ni istikamet üzere kılar, dilediğini ise saptırır” Tirmizî, Deavât, 89.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan sonra Efendimizin (sav) sözlerinden birini böyle tesirli ve kısa biçimde kısaltarak aracının arkasında tüm trafiktekilere okutan o kamyonun sahibini merak ettik ve yine kamyon arkasındaki numaradan sahibi Nazım Şahin’e ulaştık ve yazının hikayesini dinledik.

Herkes yazıyı soruyordu

Fotoğraftaki kamyonun sahibi 50 yaşındaki Nazım Şahin, İstanbul’da yaşıyor. Dört çocuk babası olan Şahin, SGK’dan emekli olmuş. Ardından “Emekliyiz diye boş durmayalım” düşüncesi ile bir mobilya mağazası açmış. Hem bu mağazanın mobilyalarını taşımak hem de farklı taşıma işlerinde çalışmak üzere “Şahinler Nakliyat” adında bir de şirket kurmuş. Nakliye işlerinde kullanmak üzere de bir kamyon satın almış. Aslen Sivas Suşehrili olan Şahin, memleketinden 53 plakalı bir araç getirerek çalışmaya başlamış. İkamet ettiği Çerkezköy’den civar il ve ilçelere mobilya ve nakliyat işi yapıyor.

Her kamyon sahibi gibi aracına bir kamyon arkası yazısı yazdırmaya niyetlendiğinde Şahin bildik kamyon arkası yazıları yerine farklı bir söz düşünmüş. Bu süreci Şahin “Kamyon arkası insanlar hep bir güzel sözler, bir şeyler yazıyor. Ben de bildiğim kadar yaşamaya çalışıyorum İslamiyet’i. İstedim ki biz imtihan için dünyaya geldik. Böyle şarkı sözü, türkü sözü değil de bu imtihanı anlatan anlamlı güzel bir söz olsun istedim ve internette araştırmaya başladım” diye anlatıyor. “Önce ‘Mülk Allah’ındır’ yazdırmaya niyetlenmiş ancak daha sonra vaz geçmiş. Şahin daha sonra internette kamyon arkası yazıları araştırırken bir aracın arkasında bu notu görünce kamyonuna bu sözü yazmaya karar vermiş. Şahin, dini bir eğitim almadığını, ailesinden öğrendiği kadarıyla inancını yaşamaya çalıştığını söylüyor. “Kalp, Allah’ın mülküdür. Göğsünde çarpıyor diye senin mi sandın?” yazısını kamyonunun arkasında okuyan herkesin büyük ilgi gösterdiğini ve kendisine sık sık “Nereden aklına geldi bu söz?” diye sorduğunu söyleyen Şahin, kamyonunun resminin sosyal medyada paylaşıldığını ise bizden öğrendiğini sözlerine ekliyor.







