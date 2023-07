Üç kıtanın zenginliği Türk mutfağında

Hacı Salih’in vefatından sonra zaten mal sahibi ile mahkemelik olan lokantaya tahliye kararı çıkmış. Hacı Salih’in oğlu Abdullah, telaşla ne yapacağını düşünürken, lokantayı devretmenin en makulu olduğuna karar vermiş. Korun’un aklına ise devir için lokantanın müdavimlerinden Ferit İntiba gelmiş. Ferit İntiba, lokantaya her geldiğinde Korun’a, “Abdullahcığım ben senin hizmetinden çok memnunum. Eğer sen bir yer bulursan ben finansını karşılarım. Sen de işletmesini yaparsın” dermiş. Bunun üzerine Ferit İntiba’ya haber vermişler, kendisi hemen “Ben alırım” demiş. “Meğerse Ferit Bey, mal sahibini tanıyormuş. O zamanki parayla beş milyon lira mal sahibine verdi. O dokuz milyon lira da rahmetli Hacı Salih’in oğluna verdi. Kontratı da kendi üzerine çevirdi” diyor Korun. Lokanta kurtulmuş kurtulmasına ancak gayrimüslim vatandaşlardan Ferit İntiba lokantada alkol servis edeceğini söylemiş. Korun ve diğer çalışanlar kendisini ikna etmişse de bu karara dönmesi çok sürmemiş. O zaman Korun, “Benim dört tane çocuğum var, hepsinin açlıktan öleceğini bilsem yine alkollü yerde çalışmam” diyerek lokantadan ayrılmış. Aradan altı ay geçmiş, Korun, Karaköy’de Yeraltı Camii çıkışında yeni açılan bir lokantada idarecilik yapıyormuş. Arada bir Hacı Abdullah’tan yanına gelen arkadaşları lokantanın her gün zarar ettiğini söylüyormuş. “Ebu Müslim Horasani der ki ‘Dostları darılttılar. Düşmanları da dost edinemediler. Dostlan düşman aynı safta birleşince yıkılmak da mukadder oldu’ O zannetti ki alkol koyduğu zaman millet dolacak buraya. Halbuki alkol içenler gelmediği gibi o zamana kadar gelen insanlar da artık gelmediler” diyor Korun. Bunca zarar üzerine bu kez Ferit Bey gelip alkolü kaldıracağını söyleyerek kendisine iş teklif etmiş. Korun, “‘Al, ortak olarak. Nasıl istiyorsan öyle işlet’ dedi Ferit Bey. Ben de bizim senelerce beraber çalıştığımız diğer arkadaşları da çağırdım. Fahri Gündüz, Mehmet Gülen ve Rasim Akçan’ı. Yüzde elli Ferit Bey’in kalan yüzde elli de biz dört arkadaşın. 1989’a kadar bu şekilde beraber çalıştık. 1989’da mülkiyetin yarısını biz dört arkadaş satın aldık. 1994’e kadar böyle devam ettik. Sonra da gayrimüslim vatandaşı devreden çıkardık. 1994’ten beri bu müessese bu şekilde dört arkadaş devam edip gidiyor. Tam 41 sene oldu” diyor Korun.

Abdullah Korun, 1997 yılında Osmanlı hanedanından Fetih Efendi’yi Hacı Abdullah Lokantası’nda ağırlamış. İki metre on santim boyundaki bu hanedan mensubu, Londra’da yaşıyor ve spor hocalığı yapıyormuş. “Doksan beş yaşında ama maşallah sicim gibiydi. Spor hocalığı yaptığı için dinç kalmış. On beş yaşındayken sınır dışı edilmiş ama bir Türkçe konuşuyordu inanılmaz” diyor Fetih Efendi için. Sürgün edilmeden, çocuk yaşlarında hastalanan Fetih Efendi, tedavi için Beyoğlu’nda Ağa Camii karşısında bir kliniğe yatırılmış. Tedavi süresince yemekler de bu tarihi lokantadan gitmiş kendisine. Yıllar sonraki bu gelişinde “Benim o zaman yediğim yemeklerin o tadı, lezzeti, hazzı şu anda gene aynı. Yine aynı tadı alıyorum, size ne kadar teşekkür etsem az” diyerek memnuniyetini belirtmiş. Korun ise hanedanın son temsilcilerinden Fetih Efendi’ye, “Efendim, bize teşekkürler edeceğinize ecdadınıza teşekkür edin. Otuz üç sene, yedi ay, on sekiz gün, on yedi saat devletin başında kaldı Abdülhamid Han cennet mekan. Hiçbir hiçbir imzayı abdestsiz atmamıştır. Yani onun hayır bereketi halen devam ediyor” yanıtını vermiş.