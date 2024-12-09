Yorgun uyananlar tiroide baktırsın

Tiroit, vücudun metabolizma hızı, enerji seviyesi, büyümesi ile gelişmesini düzenleyen hormonların üretimi ve salgılanmasından sorumlu. Adem elması olarak bilinen kıkırdağın altında yer alan tiroit bezindeki sorunlar vücudun birçok bölgesini etkiliyor. Batıgöz Balçova Cerrahi Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şükrü Özbek, boynun ön kısmında yer alan tiroit bezinin vücudun tüm metabolizma hızını düzenleyen tiroksin (T-4) ve triiyodotironin (T-3) hormonlarını üreten hayati bir organ olduğunu söyledi. Tiroit bezinin az ya da fazla çalışması sonucu vücutta bazı belirtilerin ortaya çıktığını anlatan Özbek, bu belirtilerin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini anlattı.





BU BELİRTİLERE DİKKAT

Tiroid bezlerinin vücuttaki her oranı etkilediğini dile getiren Özbek, "Ancak kilo alımı, çarpıntı, saç dökülmesi, boyunda şişlik veya yumru oluşumu, adet düzensizliği ve kas ağrıları gibi belirtiler tiroit sorunlarının işaretleri olabilir" diye konuştu. Bu hormonlarında oluşan sorunların kalp hızı, vücut sıcaklığı ve sindirim sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açablidiğini anlatan Özbek, kilo değişikliği, soğuk ve sıcağa karşı aşırı hassasiyet, depresyon, anksiyete, sürekli yorgunluk ve düzensiz adet dönemleri de tiroid hastalığının erken belirtileri arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.





AŞIRI HORMON ÜRETİLİYOR

Tiroid bezinin fazla çalışmasıyla oluşan duruma hipertioridi, az çalışmasına da hipotiroidi adı veriliyor. Uzmanlara göre, her iki durumda da medikal tedavi gerekiyor. Tiroit hastalığının tedavisinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını ifade eden Dr. Özbek, "Tiroit sorunları çoğu zaman düzenli ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabiliyor. Ancak bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebiliyor. Bu nedenle belirtiler fark edildiğinde mutlaka bir uzmana başvurulmalı” şeklinde konuştu.





ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Tiroit hastalıkları konusunda erken teşhis ve tedavinin hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Unutmayın, erken teşhis sayesinde pek çok hastalık cerrahi müdahaleye gerek kalmadan tedavi edilebilir.”





8 FARKLI HASTALIK ÇEŞIDI

Tiroid bezi hastalıklarını değerlendirirken, kan ile tiroid bezi fonksiyonları inceleniyor. Bunun için kanda tiroid hormonları, USG ile tiroid bezinin yapısal değişikliği değerlendirilirken, tiroid bezinde meydana gelen boyut artışları guatr olarak isimlendiriliyor. Tiroit hastalıkları, basit guatr, multinodüler guatr, tek tiroid nodülü, tiroidit, graves hastalığı, toksik multinodüler guatr, tiroid nodülü ve tiroid kanseri olmak üzere 8 başlıkta inceleniyor.



