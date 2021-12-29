Yüzleşme isimli Çağdaş Mağusa Gravürleri Sergisi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Daü’de açıldı

Açılış törenine DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, öğretim üyeleri, sanatçılar, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Eserler DAÜ’de Korunacak”

Açılış töreninde konuşan Sergi Küratörü Ayhatun Ateşin, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir kent olan Gazimağusa’nın tarihi birikiminde yaşayan mekanların, sanatçılar nezdindeki öykülerini çoğaltmayı hedeflediklerini belirtti. Sanatçılar ile öğrencileri DAÜ’de bir araya getirerek hem onların bilgi ve birikimlerini öğrencilere aktardıklarını, hem de çok değerli eserlerin oluştuğunu ifade eden Ateşin, bu eserlerin kalıcı olarak DAÜ’de korunacağını vurguladı. Eserlerin aynı zamanda bir kitapta toplandığını belirten Ateşin, insanın kentle ve sanatın insanlarla her daim yaşayacağını söyledi.

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Sergi ile kitaba önemli katkılarda bulunan 18 Mart Çanakkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Germeç, konuşmasında, başlangıçta eğitim odaklı çıkılan yoldan kalıcı sergiye gelindiğini ve çok değerli bir koleksiyon elde edildiğini belirterek, bu birikimi sağlayan, yok olmasını engelleyen, bir kitaba taşıyan ve emek veren herkese teşekkürlerini iletti.

“DAÜ Sanatla İlgili Yoğun Bir Çalışma İçerisindedir”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, konuşmasında DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında her zaman öncü olduğunu ifade ederek, DAÜ’nün sanat ile ilgili olarak geçmişten bugüne kadar yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti. Bu çalışmaların bir bir hayata geçirilmeye devam edeceğini ifade eden ve Gazimağusa’nın kültürel zenginliğini tanıtmak ve sahip çıkmak adına değerli sanatçıların eserlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün KKTC’nin ilk devlet üniversitesi olarak sorumluluklarının farkında olduğunu vurguladı.

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“KKTC’nin Güzelliklerinin Resmedilmesi Bir Zenginliktir”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında küratörlüğünü Ayhatun Ateşin’in gerçekleştirdiği bu özel serginin açılışını yapmaktan onur duyduğunu dile getirerek, Ayhatun Ateşin’i uzun yıllardan beridir tanıdığını kaydetti. Sanatçının önemli sergilere imza attığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa’nın kültürel ve tarihsel zenginliğine dikkat çekerek, tarihinde 7 medeniyeti içinde barındıran bir şehir olan Gazimağusa’da eğitim almanın ayrıcalığına vurgu yaptı. “Gazimağusa’da, tarihi zenginliklerin değerini bilen bir eğitim kurumunun olması, ülkemiz adına mutluluk verici bir durumdur. Sanatın ve kültürün gelecek nesillere taşınmasında sanatçıların rolü çok büyüktür. Sanatçıların yaratıcılığı, özgüveni ve yetenekleri ile KKTC’nin güzelliklerinin resmedilmesi, KKTC’nin bir zenginliğidir” şeklinde konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Tatar, serginin açılmasına katkı koyanlara ve üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2022 yılının herkese sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederek sözlerini noktaladı.

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Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından “Çağdaş Mağusa Gravürleri” kitabının oluşmasında emeği geçen Ayhatun Ateşin, Doç. Dr. Umut Germeç ve Dr. Okan Dağlı’ya teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulunuldu. DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da sergiye eserleri ile katkıda bulunan sanatçılara teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulundular. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılış töreninin ardından sergilenen eserleri inceledi ve eserler hakkında Ayhatun Ateşin’den ve sanatçılardan bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikle ilgili anı defterini de imzaladı.

“DAÜ Sanat Buluşmaları”, “DAÜ Kazı Resim Çalıştayları” ve “DAÜ Sanat Üçgeni” isimleri altında 2000’li yıllardan beri süregelen etkinlikler sonucu ortaya çıkan sergide, aynı zamanda bir DAÜ yayını olan “Çağdaş Mağusa Gravürleri Kitabı”nın da tanıtımı yapıldı. Sergi hafta içi günlerde, mesai saatleri içerisinde DAÜ Aktivite Merkezi Fuaye Alanı’nda ziyaret edilebiliyor.