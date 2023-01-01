Zeytinyağı satamam aman

Eğer uzun vadede Türkiye zeytin ağaçlarını gençleştirebilirse ve üretim teknolojilerini yenileyebilirse Avrupa’da pazar payını büyütebileceği dile getiriliyor.

Peki, zeytinyağı ihracatının neden yasaklandığına gelirsek konuya kısaca değinelim. Ticaret Bakanlığı dökme veya varilli zeytinyağı ihracatına yönelik olarak ilave tedbirleri yürürlüğe koydu. Buna göre her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 sent karşılığı TL Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisi yapılacak. Bu tedbirler dünyada zeytinyağı üretim düşüşü ve Türkiye’nin üretimindeki artışa karşılık ülkemizde ambalajlı zeytinyağı fiyatlarının yükselişini durdurmayı, ihracatta verimliliği artırmayı hedefliyor.

Zeytinyağı ihracatına yasak getirilmesi ihracatçılarda şok etkisi yaratırken, sektör temsilcileri yasağın sadece ihracatçıya değil, çiftçi ve sanayiciye de zarar vereceği görüşünde. Ancak yasağın en çok tüketiciye yarayacağı dile getiriliyor. Dünya zeytin kriziyle başbaşa. Avrupa’da yaşanan kuraklık İspanya ve İtalya başta olmak üzere dünyada zeytinyağı üretimini yüzde 20 azalttı. Buna karşılık Türkiye’de üretim yüzde 62 artış gösterdi. Bu yüzden Türkiye’den alınan dökme zeytinyağının İtalyan, Fransız zeytinyağı markalarıymış gibi paketlenerek piyasaya sürüldüğü aktarılıyor.





Birleşen festivaller

Gastronomi festivallerin yerel yönetimler tarafından düzenlenmeye başlaması ortaya yeni bir manzara çıkarttı. İyi-kötü lezzetler konuşulur oldu. Şehirden şehire kelebek etkisiyle yayılarak bir yarışa dönüşmesine hep beraber şahit oluyoruz. Ancak bu etkinlikler yer yer tam manasıyla şehrini yansıtmaktan aciz kalabiliyor, noksanlıklar veya acemilikler olabiliyordu.

Daha önce bir yazımda dile getirdiğim gibi bu etkinliklere bakanlığın ve devlet kurumlarının da dahil olması ve daha profesyonel, verimli hale getirilmesi gerektiğini dile getirmiştim. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Kültür Yolu” ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin “GastroAntep”in birleştirilmesini oldukça güzel bir gelişme olarak görüyorum. Umarım birleştirilmiş festivallere başarılı bir örnek olur.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kendi gastronomi şeflerini, Michelin yıldızlı şeflerini oluşturma hedefini ortaya koyması takdire şayan bir durum. Lezzetleri ortaya çıkarmanın yolu elbette sadece festivaller değil. Meseleyi en başından düşünmek, topraktan ve tohumdan başlamak gerekiyor. Bu sebeple domatesin domates gibi, gülün gül gibi kokmadığı için bunların ata tohumunun oluşturulması için yola çıkılması bizi umutlandırıyor.





Manda sütüne değer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra yoğurdu başta olmak üzere manda sütünden yapılan ürünlerde katma değer artışının sağlanması ve ulusal çapta ün kazanması için destek veriyor. Buradaki amaç Kandıra’nın meşhur manda yoğurdunun pazarla buluşması için çözüm üretmek, manda sütünden elde edilecek ürünlerin katma değer artışını sağlamak. Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, manda sütünden üretilen peyniri, yoğurdu otellere, marketlere satan çiftlikleri kurmak ve üreticileri bir araya getirerek üretim yapmanın yolunu arayacaklarını dile getiriyor. Sadece Kandıra yoğurduyla ilgili değil, manda sütü ürünleriyle ilgili çalışmanın yürütüleceğini öğreniyoruz. Bu konudaki gelişmeleri yakından

takip ve sizleri haberdar edeceğiz.





Mantar üzerinden eleştiri

Anna Lowenhaupt Tsing kaleme aldığı Dünyanın Sonundaki Mantar’da çağımızın en tuhaf meta zincirlerinden biri olan matsutake mantarı üzerinden kapitalizmin bıraktığı enkaza karşı doğanın direnme biçimlerini, ormanın ve ağaçların hikayelerini anlatıyor. Biyoloji, ekoloji ve genetik biliminden de beslenen Tsing, “kapitalist yıkım” ile “işbirliğine dayalı hayatta kalma” ilişkisi üzerine özgün bir incelemeye imza atıyor. 21. yüzyılın antropoloji klasiklerinden olan eser Yapı Kredi Yayınları tarafından Erdem Gökyaran çevirisiyle yayımlandı.





GÖZÜME TAKILANLAR

Filistin asıllı modelin Osmanlı sofrası

Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid ve oyuncu Gigi Hadid’in babası Mohamed Hadid, Los Angeles’ta Türk şef Ömür Akkor ile yemek pişirdi. Hadid’in sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Osmanlı lezzetlerinin hazırlandığı görülürken cacık, dolma ve taze fasulye yemeği gibi Türk lezzetleri de gösterildi. Hadid 6 Şubat’taki K.Maraş merkezli depremlerin ardından New York’taki Türkevi’nde depremzedeler için toplanan yardımlara destek olmuştu.





Gıdanın yüzde 17’si çöpe gidiyor

İsrafın boyutları gıda tüketiminde de oldukça büyük rakamlara ulaşıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) 2021'de yayımladığı Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre dünyada her yıl ortalama 981 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu rakam dünyadaki tüm tüketicilerin erişebildiği toplam gıdanın yüzde 17'sine denk geliyor.





3500 yıllık üzüm çekirdeği kalıntısı

Denizli’deki arkeolojik kazıda yaklaşık 3500 yıllık üzüm çekirdeği kalıntısı bulundu. Bulgular Helenistik ve Roma dönemi ile geç Tunç Çağı’na yönelik evreleri gösteriyor. Ayrıca M.Ö. 1600’lara kadar uzanan tabakalara

ve arpa ile buğdayın tüketilmiş olduğuna dair verilere ulaşıldı.

Çal ilçesi Aşağıseyit Höyüğü’ndeki kazıları Doç. Dr. Erim Konakçı başkanlığındaki bir ekip yürütüyor.



