Hemşireler günü ne zaman? Hemşireler günü neden kutlanır?

Hemşirelik; insan sevgisini, sabrı, hoşgörüyü ve özveriyi temel alan çok yönlü bir meslektir. Hemşireler, din, dil, ırk ayrımı yapmadan “Herkes için Sağlık” ilkesiyle hareket ederek birey, aile ve topluma sağlık hizmeti sunarlar. Bu bağlamda, sağlık ekibinin en etkili ve vazgeçilmez üyeleri olarak kabul edilirler.

HEMŞİRELER HAFTASI NE ZAMAN?

Ülkemizde 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşireler Haftası süresince düzenlenen etkinliklerle hemşirelik mesleğinin toplumsal değeri vurgulanmakta, güncel sorunlara çözüm yolları aranmakta ve sağlık çalışanlarına moral desteği sağlanmaktadır.

12 MAYIS NEDEN HEMŞİRELER GÜNÜ OLARAK KUTLANIYOR?

Dünyada 1954, Türkiye'de ise 1964 yılından beri her yıl 12 Mayıs, ünlü hemşire Florence Nightingale'in doğum günü vesilesiyle Hemşireler Günü olarak kutlanıyor.

FLORENCE NİGHTİNGALE KİMDİR?

12 Mayıs 1820’de doğan Florence Nightingale, modern hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilir. Kırım Savaşı sırasında yaralı askerlerin bakımını üstlenmiş, gece gündüz demeden çalıştığı için “Lambalı Kadın” olarak anılmıştır. Hemşireliğe saygınlık kazandırarak mesleğin profesyonelleşmesini sağlamıştır.

1860’ta Londra’daki St Thomas Hastanesi’nde kurduğu hemşirelik okulu, dünyadaki ilk modern sivil hemşirelik okuludur. Her yıl doğum günü olan 12 Mayıs, Uluslararası Hemşireler Günü olarak kutlanmaktadır.

Aynı zamanda istatistikçi ve sosyal reformcudur. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, Hindistan’daki yardım çalışmaları ve kadın hakları konularında da etkili olmuştur. Basit ve anlaşılır diliyle yazdığı eserler, halk sağlığı bilgisinin yayılmasına katkı sağlamıştır. Onun adına verilen Florence Nightingale Madalyası, hemşirelik alanında verilen en yüksek uluslararası onurdur.

GÜNÜMÜZDE HEMŞİRELİĞİN ÖNEMİ

Sağlık sektöründe yaşanan hızlı değişim, artan kalite beklentileri ve uluslararası rekabet, hemşirelik mesleğinin daha nitelikli iş gücüne ihtiyaç duymasına yol açmıştır. Nitelikli hemşirelerin varlığı, hasta memnuniyeti ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik bir faktördür.































