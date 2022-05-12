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Hemşireler günü mesajları ve sözleri

Doktor tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, hastanın bakımını düzenlemek, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili anlamına gelen hemşire kelimesi aslında bu sıfatlardan çok daha fazlası. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar hemşireler gününü ve bu özel günde atabilecekleri mesaj ve sözleri araştırıyor. Peki, hemşireler günü ne zaman? 12 Mayıs hemşireler günü mesajları ve sözleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ: Hemşireler günü mesajları ve sözleri
​Hemşireler günü ne zaman?

Mayıs ayının gelmesiyle beraber hemşireler günü için geri sayım başladı. Günün anlam ve önemine uygun Hemşireler Günü mesajları ve sözleri oldukça merak ediliyor. Peki, hemşireler günü ne zaman? 12 Mayıs hemşireler günü mesajları ve sözleri...

Hemşireler günü ne zaman?

Uluslararası Hemşireler Konseyi, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs’ı Uluslararası Hemşireler Günü ilan etmiştir.

Hemşireler günü mesajları ve sözleri

  1. Tüm hemşirelerimizin, Hemşireler Haftasını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum.
  2. Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.
  3. Ebe ve hemşireler günü kutlu olsun. Bu ülke sizinle gurur duyuyor.
  4. Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.
  5. Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun.
  6. 12-18 Mayıs Hemşireler haftası. Bütün hemşirelerimizin Hemşireler günü kutlu olsun.
  7. Sağlık ordusunun vazgeçilmezleri hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun.
  8. 12 Mayıs Dünya Hemşireler günü, sağlık personelimize kutlu ve hayırlı olsun

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