Sivas seçim sonuçları merak ediliyor. Sivas’ta seçim yarışında resmi olmayan sonuçlara göre kimin kazandığı YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte netleşiyor. Sivas seçim sonuçları 2024 ile yarış kentte en büyük favori olarak gösterilen AK Parti Sivas adayı Hilmi Bilgin ile MHP adayı Reha Kars arasında geçiyor. Sivas ilçe ilçe seçim sonuçlarında son dakika haberleri, canlı seçim sonuçları Yenişafak’ta takip ediliyor. 31 Mart 2024 Sivas seçim sonuçlarında son durum...

Hilmi Bilgin mi Reha Kars mı kazandı?

31 Mart Sivas yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Hilmi Bilgin ve Reha Kars’ın Sivas’ta aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Hilmi Bilgin ve Reha Kars 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

Hilmi Bilgin - Reha Kars yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Sivas Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Hilmi Bilgin ve MHP adayı Reha Kars oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

Hilmi Bilgin kimdir?

Sivas’ta 1972'de doğan Hilmi Bilgin, ilk, orta ve lise öğrenimini Sivas’ta tamamladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun olan Bilgin, AK Parti Sivas İl Teşkilatında Seçim İşleri Başkanı, Teşkilat Başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezinde hukukçu olarak görevlerde bulundu. 2011-2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Bilgin, 24, 25 ve 26. dönem AK Parti Sivas milletvekilliği yaptı. Milletvekilliği süresince TBMM Adalet ve Anayasa Komisyon üyesi olarak çalışan Bilgin, 2018/19 sayılı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Sivas Belediye Başkanlığına seçilen Bilgin, evlidir.

Reha Kars kimdir?

Sivas'ta 1978'de doğan Reha Kars, ilk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladı. Kayseri Erciyes Üniversitesi Tekstil Bölümünü bitirdikten sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Kars, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. 2005 yılında kendi kurduğu mühendislik şirketiyle iş hayatına atılan Kars, iyi derecede Almanca ve orta derecede İngilizce biliyor.

MHP'nin adayı Kars, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Sivas Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024

Büyük Birlik Partisi Adem Uzun - (Sivas) Demokrat Parti Bahadır Başer - (Sivas) Yeniden Refah Partisi Fatih Kalkan - (Sivas) Adalet ve Kalkınma Partisi Hilmi Bilgin - (Sivas) Halkın Kurtuluş Partisi Hüseyin Özlem - (Sivas) Yeni Türkiye Partisi İlhami Özen - (Sivas) Memleket Partisi Kerem Okyay - (Sivas) Hak ve Özgürlükler Partisi Mehmet Baki Arslanargun - (Sivas) Türkiye Komünist Hareketi Mehmet Ceran - (Sivas) İYİ Parti Merve Yıldız Yaray - (Sivas) Vatan Partisi Metin Çeken - (Sivas) Millet Partisi Mustafa Yılmaz - (Sivas) Bağımsız Türkiye Partisi Necati Kılınç - (Sivas) Milliyetçi Hareket Partisi Reha Kars - (Sivas) Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Semiha Şahin - (Sivas) Demokrasi ve Atılım Partisi Serdar İnce - (Sivas) Cumhuriyet Halk Partisi Tacettin Kepenek - (Sivas) Zafer Partisi Umut Üredi - (Sivas) Hür Dava Partisi Yunus Kaya - (Sivas) Milli Yol Partisi Zeki Haral - (Sivas) Saadet Partisi Zeki Kılıç - (Sivas)

Seçimlere kaç siyasi parti katıldı?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

Oy Nasıl Kullanılır?

- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

- Cep telefonuyla kabine girmeyin.

- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

Sivas hakkında genel bilgiler

Sivas, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde, tarihi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken büyük bir şehirdir. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Sivas, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan önemli eserlere ev sahipliği yapar. Aynı zamanda doğal güzellikleri, termal kaynakları ve zengin mutfağıyla bilinir. İşte Sivas hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Sivas, Türkiye'nin en yüksek illerinden biridir ve geniş plato üzerinde yer alır. Karasal iklim hakimdir; yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Coğrafyası, geniş stepler ve yüksek dağlarla karakterizedir, bu da Sivas'ı doğa tutkunları için çekici kılar.

Ekonomi

Sivas'ın ekonomisi tarım, hayvancılık ve madencilik üzerine kuruludur. Şehir, Türkiye'nin önemli kömür yataklarına sahiptir. Ayrıca, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yaygındır. Son yıllarda, turizm de ekonomik faaliyetler arasında önem kazanmaya başlamıştır, özellikle termal turizm ve kültürel turizm alanında.

Tarih ve Kültür

Sivas, Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad döneminde önemli bir merkez olmuş ve birçok Selçuklu eseri bu dönemden kalmadır. Sivas Kongresi'nin yapıldığı Sivas Kongre Müzesi ve 13. yüzyıldan kalma Çifte Minareli Medrese, şehrin en önemli tarihi yapılarındandır. Ayrıca, Ulu Cami ve Şifaiye Medresesi gibi eserler de Sivas'ın zengin tarihini yansıtır.

Turizm

Sivas, hem tarihi yapıları hem de doğal güzellikleri ile turistleri cezbeder. Kangal ilçesindeki Balıklı Kaplıca, dünyada sadece burada bulunan ve cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenen "doktor balıklar" ile ünlüdür. Hafik, İmranlı ve Zara gibi ilçeler, doğal güzellikleri ve gölleri ile dikkat çeker.

Yemek Kültürü

Sivas mutfağı, Anadolu'nun zengin yemek kültürünü yansıtır. Sivas köftesi, madımak ve içli köfte şehrin en meşhur yemeklerindendir. Ayrıca, Sivas'ın yöresel tatlılarından olan balıklı çörek de tatmanız gereken lezzetler arasındadır.