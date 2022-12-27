İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman başlıyor, ne zaman geçerli olacak?

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Son dakika açıklamasında UKOME, İstanbul'da toplu taşımaya zam geldiğini duyurdu. Elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş ücret tarifelerine yüzde kaç zam yapıldı. 2023 İETT, öğrenci akbil, metrobüs, marmaray ücretlerine yapılan zammın ne zaman geçerli olacağı merak ediliyor.
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA YENİ ZAM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu taşımaya yeni bir zam yaptı. İstanbul'da toplu taşımaya son zam 6 Nisan tarihinde yapılmıştı.
UKOME toplantısında yapılan görüşmelerde toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 29,6 oranında, servis ücretlerine ise ortalama yüzde 19,95 oranında zam yapıldı.
İETT ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Toplu taşımadaki yeni zamlı tarife 1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olacak. Servis ücretlerine yapılan zam ise okulların 2. döneminde uygulanmaya başlanacak.
ÖĞRENCİ - ÖĞRETMEN BİLET ÜCRETİ NE KADAR?
İETT zammı ile birlikte; tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.
ÖĞRENCİ - ÖĞRETMEN BİLET ÜCRETİ NE KADAR?
İETT zammı ile birlikte; tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.