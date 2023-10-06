Instagram arama geçmişi nasıl silinir? Instagram harf ve arama geçmişi silme

Instagram arama geçmişi nasıl silinir?
Instagram arama geçmişi silmek basit gibi bir işlem olsa da sonrasında yapacağınız aramalarda geçmiş ile karşılaşmanız mümkün. Böyle durumlarda ise yapacağınız birkaç işlemle Instagram arama geçmişini silebilirsiniz.
Instagram arama geçmişi nasıl silinir?
Hesabınızdaki arama geçmişini silmek için şu adımları uygulayabilirsiniz.
Bu işlemlerin hemen ardından Instagram arama geçmişini silmiş olacaksınız. Böylelikle arama sekmesinde daha önceki aramış olduğunuz kelimeler gözükmeyecek.
Instagram harf geçmişi silme
Yukarıdaki işlemleri uyguladığınız takdirde hem Instagram arama geçmişini silmeyi hem de harf geçmişini silme işlemlerini gerçekleştirmiş olacaksınız.