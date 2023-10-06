|
Özgün

Instagram arama geçmişi nasıl silinir? Instagram harf ve arama geçmişi silme

Instagram üzerinde yapılan aramalar ve sorgulama işlemleri kayıtlı olarak kalmaktadır. Bu durumdan rahatsız olan kullanıcılar için arama geçmişini silmek için birçok yöntem arıyorlar. Sizlere sunacağımız basit yöntemler ile birkaç adımda Instagram arama geçmişini ve harf geçmişini silebileceksiniz.

Yeni Şafak
13:56 . 6/10/2023 Cuma
Diğer
Instagram arama geçmişi nasıl silinir?

Instagram arama geçmişi nasıl silinir?

Instagram arama geçmişi silmek basit gibi bir işlem olsa da sonrasında yapacağınız aramalarda geçmiş ile karşılaşmanız mümkün. Böyle durumlarda ise yapacağınız birkaç işlemle Instagram arama geçmişini silebilirsiniz.

Instagram arama geçmişi nasıl silinir?

Hesabınızdaki arama geçmişini silmek için şu adımları uygulayabilirsiniz.

Hesabınız > Ayarlar > Arama geçmişi silme



Bu işlemlerin hemen ardından Instagram arama geçmişini silmiş olacaksınız. Böylelikle arama sekmesinde daha önceki aramış olduğunuz kelimeler gözükmeyecek.


Not:
Çok sık ziyaret etmiş olduğunuz profiller ise
öneriler
sekmesi altında gözükecek. Bu profilleri de gizlemek istiyorsanız üzerine basılı tutarak "
Gizle
" diyebilirsiniz.

Instagram harf geçmişi silme

Arama geçmişini silmiş olsanız dahi bir harfe bastığınızda daha önce ziyaret etmiş olduğunuz veya fotoğraflarını beğendiğiniz profiller ön plana çıkabilir. Yani öncelerde "
a
" harfi ile başlayan profilleri ziyaret ettiyseniz arama sekmesine "
a
" harfini yazdığınız anca ziyaret etmiş olduğunuz hesaplar öncelikli olarak çıkacaktır. Bazı kullanıcılar ise bu durumdan da rahatsız olarak bunları silmek istiyorlar. Peki bunun bir yöntemi var mı?
Instagram'ın kullandığı algoritma nedeniyle silme işlemleri zorlaşsa da profilini ziyaret ettiğiniz kişiyi görmek istemiyorsanız tek yapmanız gereken işlem kişiyi
engellemek
. Böylelikle harf arama geçmişinde de kişinin ismi çıkmamış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri uyguladığınız takdirde hem Instagram arama geçmişini silmeyi hem de harf geçmişini silme işlemlerini gerçekleştirmiş olacaksınız.


#Instagram
#Instagram arama geçmişi silme
#Instagram harf geçmişi silme
#Instagram arama silme
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim oldu?