Instagram arama geçmişi nasıl silinir? Instagram harf ve arama geçmişi silme

Arama geçmişini silmiş olsanız dahi bir harfe bastığınızda daha önce ziyaret etmiş olduğunuz veya fotoğraflarını beğendiğiniz profiller ön plana çıkabilir. Yani öncelerde "

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" harfi ile başlayan profilleri ziyaret ettiyseniz arama sekmesine "

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