İSMEK
İBB'ye bağlı Enstitü İstanbul İSMEK’te eğitim başvuruları 4 Eylül’de açılacak. Yüz yüze eğitimler ise 18 Eylül’de başlayacak.
İSMEK KAYITLARI NASIL YAPILIR 2023?
Açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı ve doğu tarihinizi girmeniz gerekiyor. Sisteme ilk defa giriş yapıyorsanız öğrenci şartnamesi, online başvuru ve kayıt şartları ile KVKK aydınlatma ve rıza metnini okumanız ve onaylamanız gerekiyor.
İlçe, kurs merkezi, alan, branş seçimi yaparak katılmak istediğiniz kurs merkezi ya da eğitimi kolayca seçebiliyorsunuz.
ADIM ADIM İSMEK KAYIT OLMA İŞLEMLERİ
Uzaktan Eğitim Web Sitesi Üzerinden Eğitimlere Kayıt Olma Adımları:
1. İBB İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezinin verdiği eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız Uzem.Ibb.Gov.Tr web sitesi üzerinden kayıt olmak istediğiniz eğitim sayfasındaki "EĞİTİM KAYIT" butonuna tıklayanız.
2. Karşınıza çıkan İSMEK kursiyer giriş sayfasına T.C. kimlik numarınız ve doğum tarihiniz ile giriş yapanız.
3. İsmek Kursiyer Sistemine daha önce kaydolmadıysanız KVKK metinlerini okuyarak onayladıktan sonra kursiyer bilgi formunu doldurunuz.
5. Program tercihi sayfasından seçtiğiniz eğitim adının ve bilgilerinin bulunduğu alandaki "SEÇ" düğmesine tıklayınız.
6. Karşınıza çıkan "Program Tercihi Sihirbaz Paneli" üzerindeki program tercih etme sebeplerinizden birini seçerek kayıt onayınızı verebilirsiniz.
7. Kaydınızı onayladıktan sonra 24 saat içerisinde telefonunuza SMS ile kullanıcı adı şifreniz gönderilecektir.
8. Kaydolduğunuz eğitime Uzem.Ibb.Gov.Tr web sitesinin sağ üstünde yer alan "GİRİŞ" düğmesine tıklayarak veya Https://Uzaktanegitim.Ismek.Istanbul/Lms/Login/Index.Php adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
İSMEK UZAKTAN EĞİTİM
Enstitü İstanbul İSMEK, yüz yüze eğitime katılma imkanı olmayan İstanbullulara da online eğitim hizmeti veriyor.