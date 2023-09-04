İSMEK kayıtlarının ne zaman başlayacağı İSMEK kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından merak kazandı. Bu anlamda "İSMEK kurs başvuruları ne zaman alınacak? İSMEK'e kayıt tarihi belli oldu mu? İSMEK'e ne zaman kayıt yapılacak?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki, 2021-2022 yılı İSMEK kayıtları ne başladı mı? İSMEK kayıt işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar...