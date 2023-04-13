Çay ve kahvenin en güzel eşlikçilerinden olan kek tarifleri farklı malzemeler ile çeşit çeşit yapılmaktadır. En çok sevilen ve tüketilen kakaolu kek tarifini evde pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Kakaolu sade kek tarifi ve malzemelerini evde yapmak için kakaolu kek tarifinin detaylarını sizler için derledik. Kakaolu kek nasıl yapılır? İşte detayları...