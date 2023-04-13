Ispanaklı pasta
Ispanak sezonu sona ererken ıspanaktan yapılabilecek en güzel tariflerden biri ıspanaklı yaş pasta tarifi. Ispanaktan yapılan bu yeşil kekli pastaya özellikle çocuklarınız "hayır" diyemeyecek. Ispanaklı pastanın yapılışı haberimizde.
ISPANAKLI YAŞ PASTA TARİFİ
Malzemeler
Bir tutam ıspanak ( bir bardak püre için gerekli )
4 adet yumurta
1 su bardağı şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Kreması İçin;
1 kutu krem şanti ( içindeki 2 poşetin tamamı )
1 paket crema ole ( bu şey 3 dakikada pişmeden olan pudingler marketlerde rahatlıkla bulunuyor )
3 su bardağı soğuk süt
Keki Islatmak İçin;
Bir kase süt
ISPANAKLI PASTANIN YAPILIŞI
Öncelikle kremayı hazırlayalım. Bütün tozları ekleyip sütle çırpıyoruz kıvam alana kadar. Daha sonra buzdolabına koyalım.
Bir tutam ıspanağı haşlayalım.
Robotta püre haline getirelim.
Kek için 4 adet yumurta şekeri köpürene kadar çırpalım.
Daha sonra diğer malzemeleri ve ıspanak püresinide ekleyerek karıştıralım.
Yağlı kağıt serili tepsiye dökelim. 180 derecede 20- 25 dakika kontrollü pişirelim. Kekimiz soğuduğunda kullanacığınız borcam kalıp vs şeklinde keki keselim ve kaba alalım. Kremamızı koyalım ve kekten artan kenarları robottan geçirelim.
Kekin üzerine bu parçaları yayalım ve süsleyelim burası tamamen size kalmış. Buzdolabında kurumaması için üzerine streç çekip saklayabilirsiniz.
Afiyet olsun.