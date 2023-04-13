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Ispanaklı pasta tarifi

Ispanaklı pasta rengi ile dikkat çeken lezzetli bir pasta alternatifi. Ispanağı yemek olarak tüketemeyenler, özellikle çocuklar için ıspanaktan yapılan bu yemyeşil pasta tarifini öneririz. Lezzetli kreması ile ıspanaklı kekli yaş pasta nasıl yapılır? Ispanaklı kek tarifi haberimizde.

14:01 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ispanaklı pasta

Ispanaklı pasta

Ispanak sezonu sona ererken ıspanaktan yapılabilecek en güzel tariflerden biri ıspanaklı yaş pasta tarifi. Ispanaktan yapılan bu yeşil kekli pastaya özellikle çocuklarınız "hayır" diyemeyecek. Ispanaklı pastanın yapılışı haberimizde.

ISPANAKLI YAŞ PASTA TARİFİ

Malzemeler

Bir tutam ıspanak ( bir bardak püre için gerekli )

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Kreması İçin;

1 kutu krem şanti ( içindeki 2 poşetin tamamı )

1 paket crema ole ( bu şey 3 dakikada pişmeden olan pudingler marketlerde rahatlıkla bulunuyor )

3 su bardağı soğuk süt

Keki Islatmak İçin;

Bir kase süt

ISPANAKLI PASTANIN YAPILIŞI

Öncelikle kremayı hazırlayalım. Bütün tozları ekleyip sütle çırpıyoruz kıvam alana kadar. Daha sonra buzdolabına koyalım.

Bir tutam ıspanağı haşlayalım.

Robotta püre haline getirelim.

Kek için 4 adet yumurta şekeri köpürene kadar çırpalım.

Daha sonra diğer malzemeleri ve ıspanak püresinide ekleyerek karıştıralım.

Yağlı kağıt serili tepsiye dökelim. 180 derecede 20- 25 dakika kontrollü pişirelim. Kekimiz soğuduğunda kullanacığınız borcam kalıp vs şeklinde keki keselim ve kaba alalım. Kremamızı koyalım ve kekten artan kenarları robottan geçirelim.

Kekin üzerine bu parçaları yayalım ve süsleyelim burası tamamen size kalmış. Buzdolabında kurumaması için üzerine streç çekip saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun.



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#yaş pasta
#ıspanaklı yemekler
12 dakika önce
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